¿Por qué el Villarreal percibirá más dinero que el Barcelona por su partido en Miami?

La UEFA anunció este lunes que, de manera excepcional, ha aprobado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido entre el Villarreal y el Barcelona, de la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports, se juegue en Miami "debido a las lagunas normativas a nivel mundial". Dicho encuentro generará unos beneficios económicos gigantescos para ambos clubes, aunque el submarino amarillo percibirá más dinero que el conjunto azulgrana para paliar el que dejará de ganar con la venta de entradas.

Además, Fernando Roig se ha comprometido a que "todo abonado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada". También a que el club devuelva "el club devolverá el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada a aquellos aficionados que no puedan acudir al encuentro".

Dicho dinero saldrá de entre los 5 y 6 millones de euros que recibirán el Villarreal y el Barcelona por su partido en Miami.

La UEFA, contra el partido que el Villarreal y el Barcelona disputarán en Miami

Además de la petición hecha por la RFEF, la UEFA aceptó igualmente la de Italia para que el Milan-Como se juegue en la localidad australiana de Perth, ya que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan.

En un comunicado, la UEFA señaló su "clara oposición" a que los partidos de ligas domésticas se jueguen en otro país y recordó que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado llevó a cabo más consultas con las partes interesadas para evaluar la magnitud de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las federaciones de España e Italia.