Ter Stegen, sin dorsal; y Cubarsí hereda el "5" de Iñigo Martínez

El fichaje de Iñigo Martínez por el Al-Nassr todavía no es oficial, pero es un hecho como demuestra que el futbolista se despidiera de la plantilla o que en la actualización de los dorsales que ha hecho la Liga este viernes, el central vasco aparezca ya sin número. Su “5”, además, lo tiene Cubarsí.

La otra gran novedad es que Ter Stegen ya no tiene dorsal. La guerra entre el portero y el Barcelona continúa dando pasos adelante, y éste es uno más, un día después de que le quitaran la capitanía. “A raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol”, informó la entidad en un comunicado.

La solución al conflicto no parece cerca, y apunta a los tribunales, pues ninguna de las dos partes parece dispuesta a ceder. El Barcelona, en estos momentos, sólo puede contar con un portero del primer equipo, Iñaki Peña, pero es el que no cuenta para Hansi Flick, como demuestra que no haya jugado ni un minuto durante la pretemporada. Joan García y Szczesny están pendientes de los últimos movimientos del club para poder ser inscritos, ya que la marcha de Iñigo Martínez no es suficiente.

Los dorsales del Barcelona son los siguientes:

Iñaki Peña: 13

Balde: 3

Araujo: 4

Cubarsí: 5

Christensen: 15

Koundé: 23

Eric García: 24

Gavi: 6

Ferran: 7

Pedri: 8

Fermín: 16

Casadó: 17

Dani Olmo: 20

De Jong: 21

Lewandowski: 9

Lamine Yamal: 10

Raphinha: 11

Aparte de Joan García y Szczesny, también quedan por inscribir Rashford, Roony Bardghji y Gerard Martín.