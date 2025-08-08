Conflicto en Oriente Próximo, en directo hoy: ocupación militar israelí, plan de Netanyahu y última hora en la Franja de Gaza

La situación en Oriente Próximo vive uno de sus momentos más críticos tras la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación militar de la Ciudad de Gaza, una medida que podría marcar un giro definitivo en el conflicto.

Mientras el gobierno de Netanyahu asegura que no busca un control permanente del enclave, sino establecer un “perímetro de seguridad”, sobre el terreno se agrava una crisis humanitaria sin precedentes: casi un millón de personas podrían ser desplazadas, la desnutrición infantil alcanza cifras récord, y organizaciones internacionales denuncian ataques contra civiles y bloqueos al acceso de ayuda. La tensión crece también en el plano diplomático, con crecientes críticas a Israel y llamados urgentes a detener una escalada que amenaza con extenderse aún más en la región.

Última hora del conflicto entre Israel y Gaza