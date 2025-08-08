Oriente Próximo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo hoy: ocupación militar israelí, plan de Netanyahu y última hora en la Franja de Gaza
El gobierno de Netanyahu asegura que no busca un control permanente del enclave, sino establecer un “perímetro de seguridad”
La situación en Oriente Próximo vive uno de sus momentos más críticos tras la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación militar de la Ciudad de Gaza, una medida que podría marcar un giro definitivo en el conflicto.
Mientras el gobierno de Netanyahu asegura que no busca un control permanente del enclave, sino establecer un “perímetro de seguridad”, sobre el terreno se agrava una crisis humanitaria sin precedentes: casi un millón de personas podrían ser desplazadas, la desnutrición infantil alcanza cifras récord, y organizaciones internacionales denuncian ataques contra civiles y bloqueos al acceso de ayuda. La tensión crece también en el plano diplomático, con crecientes críticas a Israel y llamados urgentes a detener una escalada que amenaza con extenderse aún más en la región.
Última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Egipto advierte que el plan israelí podría provocar la ejecución de rehenes
Según informa el diario libanés Al-Akhbar, citando a un diplomático egipcio, Egipto ha alertado a Estados Unidos de que la propuesta israelí de asumir el control de Gaza podría llevar a Hamás a ejecutar a los rehenes israelíes que mantiene cautivos. Su advertencia se basa en las supuestas instrucciones que Hamás y otros grupos terroristas tienen de "neutralizar" a los rehenes si sus captores son sitiados y no pueden escapar con vida.
Australia advierte a Israel que la ocupación de Gaza violaría el derecho internacional y agravaría la crisis humanitaria
La ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, declara que una ocupación militar israelí de Gaza constituiría "un grave incumplimiento del derecho internacional" y profundizaría la catástrofe humanitaria.
Embajador británico advierte sobre riesgos de una ocupación total de Gaza
El embajador británico en Israel, Simon Walters, alertó que una ocupación militar completa de la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí sería "un grave error estratégico", subrayando la necesidad de priorizar soluciones políticas sobre acciones militares. En declaraciones a medios israelíes, Walters señaló que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "ya han alcanzado los límites de lo que pueden lograr mediante operaciones bélicas".
✕
Accede a tu cuenta para comentar