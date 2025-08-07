El sensacional rincón culinario de Salamanca que atrae a los famosos como un imán

Castilla y León puede presumir, y de hecho lo hace, de contar con algunos de los chefs y restaurantes más populares y conocidos de la gastronomía española, donde no es que se coma bien, sino de lujo, y a un precio más que asequible para la calidad de los productos con los que se elaboran los platos.

No en vano, la comunidad castellano y leonesa está considerada como la despensa de España por la gran variedad de alimentos que se cultivan o se producen a lo largo y ancho de las nueve provincias de esta tierra, una de las más extensas de Europa, con 2.248 municipios, todos y cada uno de ellos con su plato típico y producto gastronómico estrella.

Pero en estas líneas de hoy, LA RAZÓN hace parada y fonda en uno de los templos de la cocina de España, en general, y de Castilla y León y Salamanca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en particular: El Huerto de Doña Deseada.

Un lugar al que hay que ir al menos una vez en la vida para probar la buena cocina que se elabora, de la mano del chef Daniel Doncel, que pusieron en marcha Lolo y Nacho, dos emprendedores charros a quienes no les asusta los retos.

Situado en el Patio Chico, al pie de las imponentes Catedrales de Salamanca, la Nueva y la Vieja, es un restaurante donde la gastronomía no es solo comida, sino que se fusiona con el arte y la historia. Cuenta con ambiente íntimo y elegante ambiente íntimo y elegante que ha conseguido cautivar a los rostros más conocidos y populares del panorama nacional e internacional que tienen claro donde ir a comer cuando visitan la capital del Tormes.

Este templo gastronómico combina una cocina exquisita a base de producto local y de cercanía, con influencias afrancesadas y toques asiáticos, donde cada detalle esté cuidado al máximo. Tal es así, que páginas web gastronómicas y turísticas de relevancia como Tripadvisor colocan a este restaurante como uno de los "top" en la categoría de Restaurantes de Salamanca, con una puntuación perfecta de 5 estrellas que otorgan los propios clientes.

En El Huerto de Doña deseada cuentan con dos menús: uno degustación para grupos a partir de seis personas por 45 euros qu eincluye dos bocados, tres entrantes, un pescado, una carne y un postre. También disponen de un menú especial por 60 euros con cuatro bocados, tres entrantes, un pescado, una carne, un prepostre y un postre, qu eincluye pan pero con la bebida aparte, al igual que el anterior menú.

En cuanto a su carta, en este emblemático restaurante puedes probar desde ostras, hasta Ajoblanco de lychees con sardina ahumada y espaguetti de pepino encurtido, pan con tomate con papada ibérica, tobiko y aove hasta pulpo gallego acompañado de coliflor y shichimi togarashi pasando por un rodaballo con crema de limón y maki de puerro.

También hay que probar en la visita a este templo su rulo de cordero lechal de Castilla y León, con demi glace, su carrillera en tempura y la exótica menta Ocopaun; arroz negro meloso con bisque thai elaborado a base de pescado de roca, vieira a la brasa y crujiente de su propia tinta. el bacalao de Macotera a bras, marmoleado, con aroma de perejil y pil-pil que rinde homenaje a Portugal o un espectacular solomillo de ternera con satoimo y cacahuete de foie micuit. No dejes de probar tampoco su nuevo Filipino blanco de berenjena macerada durante casi un mes para disfrutar en todo su esplendor de ese sabor puro de la huerta, y acompañado de raifort, miso de plátano y garrapiñadas.

Rulo de cordero lechal de Castilla y León, con demi glace, su carrillera en tempura y la exótica menta Ocopa El Huerto de Doña Deseada La Razón

Y, postre, sobresale el Botón Charro, con farinato, manzana y Queso Villalon y el Spicy Azteca, inspirado en el antiguo juego de pelota mesoamericano "tlachtli y consta de tres partes:

Chupito de chile chipotle; aro de piedra a base de un cremoso y bizcocho de chocolate negro (de Perú, Ecuador y Guatemala), acompañado de maracuyá y naranja; y el calendario azteca, una oblea crujiente de chocolate con un bombón encima de haba tonka.

Todo ello acompañado de un servicio excepcional que dirige Carlos Marqués.

Un restaurante con una especial conexión con los famosos y que ha recibido visitas de aunténtico lujo como la del actual balón de oro de fútbol mundial, Rodrigo Hernández "Rodri", jugador madrileño del Manchester City de Guardiola, con el que ha ganado una Champions League, entre otros muchos títulos de Liga o Copa.

El jugador es habitual de este templo cuando se acerca a Salamanca debido a la relación que tiene la familia de su pareja con la ciudad charra.

El presentador David Broncano y su pareja, la actriz salmantina Silvia Alonso también se han dejado ver por El Huerto de Doña Deseada así como la baloncestista Laura Gil, campeona de Europa en 2013, 2017 y 2019, además de subcampeona olímpica en Río 2016, en el Mundial de 2014 y en el Europeo de 2023 y bronce en el campeonato del mundo de Tenerife 2018 y en el de Europa de 2015.

Horario Cocina

Martes a Sábado de 13:30 a 15:30 y de 20:30 a 22:30

Domingos de 13:30 a 15:30

Domingos por la noche y lunes completo, cerrado.

Horario Atención Presencial

Martes a Sábado de 12:30 a 17:30 y de 20:00 a 01:00

Domingos de 12:30 a 17:30

Domingos por la noche y lunes completo, cerrado.

Reservas: 923 34 70 83

Terraza de El Huerto de Doña Deseada con vistas a las dos Catedrales de Salamanca l Huerto de Doña Deseada La Razón

Comer o cenar en El Huerto de Doña Deseada es toda una experiencia, y especialmente ahora en verano con su terraza con vistas a las Catedrales.