Ter Stegen firma la autorización para la comisión médica de LaLiga y recupera la capitanía con efecto inmediato

El FC Barcelona ha constatado la firma por parte de Marc-André ter Stegen de una "autorización" para que el club tramite a LaLiga "el informe médico preceptivo" al respecto de su operación en la espalda, cerrando el expediente disciplinario del portero alemán y devolviéndole la capitanía "con efecto inmediato". Así compartía Ep.

"El FC Barcelona informa que el jugador ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del club tramiten a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica", indicó este viernes la propia entidad blaugrana con un comunicado oficial.

"Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato", concluyó la breve nota de prensa del Barça, dando marcha atrás tan solo un día después a sus medidas de presión sobre el guardameta germano en su conflicto por un periodo de recuperación que afecta para inscribir a los fichajes.

Este jueves, el FC Barcelona habría abierto un expediente disciplinario al portero alemán Marc-André ter Stegen, al que además le ha retirado "temporalmente" la capitanía, después de la polémica que está surgiendo por la situación médica del guardameta. Ter Stegen pasó de nuevo por el quirófano a finales de julio para operarse de la espalda y a partir de ahí ha salido un conflicto con el club por el periodo de baja que debe afrontar y que parece ser clave para facilitar la inscripción de Joan García, portero fichado para esta temporada y que se perfilaría el titular.

El Barça creía que la baja sería de cuatro meses, lo que le permitiría usar el 50 por ciento de su ficha para realizar la inscripción de su nuevo guardameta, y el internacional consideraba que serán tres, lo que no le serviría al club en ese caso. Por ello, según las informaciones, se había negado a firmar el informe médico, provocando la apertura de un expediente disciplinario.

Este jueves, desde el club declararon que "mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el club, de forma consensuada con la Dirección Deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", informó este jueves el campeón de LaLiga EA Sports, que apuntó que "durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo".