Directo
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League
Con el recuerdo de la eliminación en octavos de la temporada pasada, ambos clubes buscan iniciar con buen pie y llegar más lejos en esta nueva edición de la competición europea
Liverpool - Atlético de Madrid: jornada 1 de la liguilla, UEFA Champions League, en vivo online
El Atleti recuerda la noche mágica contra los 'reds'
Anfield, listo para la batalla
¡Once del Atlético de Madrid!
Oblak, Llorente, Lenglet, Le Normand, Javi Galán, Gallagher, Barrios, Nico, Giuliano, Griezmann y Raspadori.
¡Ya hay once del Liverpool!
Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo e Isak.
Un Atlético de Madrid sin Julián Álvarez
La mala noticia para el encuentro es la baja de Julián Álvarez, entre otras. El argentino es la estrella de los rojiblancos, pero una distensión en la rodilla le ha dejado fuera de la convocatoria.
A él se suman las lesiones de Baena, Giménez, Johhny Cardoso y Almada.
Salah y Wirtz, los principales peligros del Atleti
A falta de confirmar alineaciones, Salah y Wirtz partirán de inicio en el día de hoy. Sin duda se trata de las dos grandes amenazas de este Liverpool, que tratará de sumar los tres primeros puntos de esta edición de la Champions League.
Dos victorias en los últimos cuatro enfrentamientos
El Atlético de Madrid llega a Anfield con un resultado de dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro encuentros contra el Liverpool.
La última, en 2020 en octavos de final, donde lograron la clasificación a la siguiente ronda con dos goles de Llorente y uno de Morata.
Pleno de victorias del Liverpool en la Premier
El conjunto de Arne Slot ha cosechado cuatro victorias en sus cuatro enfrentamientos en la competición liguera. La de mayor calado, ante el Arsenal de Arteta.
Una racha que tratarán de extender en el día de hoy ante un siempre complicado Atlético de Madrid.
Los pitos a Simeone en el Metropolitano
División de opiniones en la grada colchonera. Ante el Villarreal, se escucharon algunos pitos cuando sonaba el nombre de Diego Pablo Simeone.
Tres puntos para calmar las aguas
Los del Cholo Simeone llegan a la cita después de conseguir la primera victoria de la temporada ante el Villarreal. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada para los colchoneros, y una victoria hoy ante un equipo de la talla del Liverpool devolvería la confianza de los rojiblancos.
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la retransmisión de este Liverpool-Atlético de Madrid de la Champions League.
