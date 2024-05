El vacile al Barcelona de Tranfermarkt por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Kylian Mbappé va a ser el fichaje del verano. Y lo va a fichar el Real Madrid. Quedan ya muy pocas dudas acerca de eso, pese a que la dos partes guarden un silencio cada vez más estruendoso. El Real Madrid aún tiene que pelear por el gran título de la temporada, para volver a cerrar el curso con un éxito absoluto mientras que a Mbappé aún tiene que resolver cosas en el PSG. Pero en cuanto los dos queden libres, se producirá el anuncio y después la presentación.

Así, el Real Madrid, campeón de LaLiga y, por ahora, finalista de la Champions, se refuerza con uno de los mejores futbolistas del mundo. Si todo va como apunta, va a reforzar su dominio, sobre todo en España. Eso es lo que le han preguntado a Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, que el jueves juega en LaLiga contra el Almería. "Vamos a intentar competir con el Real Madrid. La situación es difícil a nivel económico que no tiene nada que ver con veinticinco años atrás. Ahora no estamos en las misma condiciones con clubs con mejor fair play. El aficionado debe saberlo. No quiere decir que no intentemos lograr los objetivos", ha dicho Xavi, al que no le quedan muchas más balas para el año que viene.

El Real Madrid cierra a Mbappé y el Barcelona sueña con muchos nombres, pero luego hace números y no terminan de llegarle nunca las cuentas. "El aficionado barcelonista debe entender que la situación es muy complicada para competir económicamente. No tiene nada que ver con la que teníamos hace 25 años atrás, el entrenador venía y decía 'quiero a este, este y este'. Ya no funciona así. Yo lo entiendo y así nos vamos a ajustar a ello. Eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo. Hay cosas buenas para competir", repetía el técnico para converncerse.

Pero la distancia entre ambos clubes y la situación del Barcelona es de sobra conocida. Transfermarkt, la web que se ha convertido en referencia en cuanto al precio de futbolistas y los traspasos, ha publicado un juego en sus redes sociales: la cara de Mbappé estaba fija mientras que iban pasando camisetas de equipos de fútbol que le encajaban. De los grandes equipos de Europa. Tenías que clicar para que se parase en alguna y esa podía ser la del Barcelona.

Un usuario ha preguntado qué pintaba el Barcelona en ese juego y el perfil oficial de Transfermarkt ha contestado con un vacile: "Está tratando de obtener capturas de pantalla".

El vacile de Tranfermarkt al Barcelona por Mbappé X

El Real Madrid va a invertir en Mbappé y va a hacer cambios en su plantilla. Está a la espera de lo que decida Kroos acerca de su futuro, mientras parece que el adiós de Modric está más cerca, al igual que el de Nacho. Además, debe tomar una decisión respecto a Lucas Vázquez y Joselu y elegir un nuevo central. En el Barcelona, mientras, según Xavi: "El objetivo es cambiar, es mejorar. No lo sabemos, tenemos que ver la situación económica y el 'fair play'