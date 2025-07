Vicky López, una futbolista muy creyente y aficionada al «dembow»

Entre los Balones de Oro de Alexia Putellas y de Aitana Bonmatí aparece Vicky López, una joven de 18 años a la que le ha tocado la tarea ocupar el lugar de Aitana en el campo en los dos primeros partidos de la Eurocopa. En el primero marcó, en el segundo dio la asistencia del primer gol a Alexia.

Lo primero que hizo después de ganar a Portugal fue llamar a su padre. «Me ha dicho que ha jugado muy bien, me ha metido también caña, pero que está muy contento. Algún rechace que se ha quedado por ahí que no la he enchufado», comentaba después del estreno. Vicky, que ya participó en la Liga de Naciones que ganó España el año pasado, estaba feliz y agradecida a la seleccionadora, Montse Tomé. «Estoy inmensamente agradecida porque no todo el mundo pone a debutar en una Eurocopa absoluta a una chica con 18 años, Superagradecida», admitía.

La seleccionadora también estaba feliz por la aportación de la joven futbolista del Barcelona. «Vicky ya estuvo de inicio en el partido [amistoso] contra Japón. Le hemos ido dando minutos poco a poco y ahora ha tenido la oportunidad, la hemos visto bien y nos ha podido ayudar», aseguraba la seleccionadora. «Es una futbolista joven con la que hay que tener paciencia. Llevamos trabajando casi dos años con ella, confiamos mucho en su talento, ahora está en un momento en que le hemos podido dar minutos y ha respondido bien. Ha ejecutado muy bien el trabajo que tenía que hacer y sobre todo tenemos que seguir ayudándola a que sea mejor. Es muy joven y ahí estamos para que pueda seguir disfrutando», explicaba la seleccionadora.

«Montse me dice que disfrute, que confía en mí, que no sienta que eso me falta. La confianza del entrenador o de la entrenadora es muy importante para las jugadoras», reconocía en un reportaje para la web de la Federación.

La seleccionadora confía en ella y sus compañeras la arropan, aunque les cueste asimilar el tipo de música que pone en el vestuario. A Vicky le gusta el «dembow», un estilo de música urbana que no termina de convencer a sus compañeras más mayores. Pero Patri Guijarro, una de las que más cuida de ella, intenta que se sienta cómoda también en ese aspecto. «Antes del partido me ha puesto unas canciones para que me motivara», decía después de la victoria ante Portugal.

Montse Tomé decidió sustituirla en el descanso en el partido contra Bélgica, pero eso no quiere decir que haya perdido la confianza en ella. «Vicky estuvo muy bien en el partido de Portugal y ha estado muy bien hoy en la primera parte», aseguraba la seleccionadora. «Su rendimiento ha sido muy bueno y hemos podido dar tiempo a Aitana», añadía.

«Sabíamos que íbamos a tener más resistencia al principio del partido, es lo que pasó en las circulaciones, que se pudieron mejorar metiendo algún balón dentro», explicaba Tomé. Y eso es lo que hicieron Patri Guijarro y Vicky para el primer gol de Alexia.

Vicky es consciente de que la enfermedad de Aitana es la que le ha permitido ser titular en los dos primeros partidos de la Eurocopa. Lo normal es que Aitana sea titular en el próximo partido contra Italia, el que cierra la fase de grupos para España, pero Montse Tomé agradece tener distintas opciones. «Tenemos otras que también nos permiten seguir manteniendo el nivel», afirma. «Lo que ha tenido Aitana nos ha permitido ver a otras jugadoras que han hecho que España siguiera a muy buen nivel», insiste.

El gol contra Portugal hizo que Vicky superara a Alexia como la goleadora española más joven en una fase final. « Ya me dijo Alexia que le había quitado el sitio, me cuenta que ella marcó un gol también con 18 años», cuenta. Cuando marcó el gol miró al cielo para celebrarlo. La dedicatoria era para su madre, que falleció demasiado pronto, pero también para Dios. Vicky es muy creyente. «Nada más meter el gol pienso en Dios, que me ha llevado hasta aquí con 18 años y en que él construye mi camino. A mí me gusta soñar en grande, pero mi mente está en trabajar día a día, los planes de Dios los sabe Él».

En los planes de Vicky está conseguir el título que no pudo ganar con las selecciones inferiores. Perdió la final en las dos Eurocopas que jugó. Ella, que ya ganó un Mundial sub'17, ahora quiere ganar el título continental con la absoluta.