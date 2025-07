Vinicius celebra su cumpleaños y la felicitación de la cuenta del Balón de Oro mosquea

Vinicius Jr celebra su 25º cumpleaños este sábado 12 de julio, y las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación para el delantero brasileño. Compañeros del Real Madrid y de la selección brasileña no han dudado en mostrarle su cariño, compartiendo imágenes, recuerdos y palabras de admiración hacia un futbolista que, a pesar de su juventud, ya está en el top de los mejores futbolistas. Incluso Kylian Mbappé se sumó a las muestras públicas de afecto.

Vinicius y el Mundial de Clubes

Sin embargo, no todo es celebración en esta fecha especial. Vinicius no podrá festejar su cumpleaños en el contexto ideal de una final internacional. El Real Madrid fue eliminado del Mundial de Clubes tras un contundente 4-0 ante el París Saint-Germain, una derrota que dolió y que apagó las esperanzas de cerrar la temporada con otro título mundial en las vitrinas. Este resultado ha servido de catalizador para ciertas críticas hacia algunos jugadores del equipo blanco, entre ellos, el propio Vinicius, a quien se le ha señalado por no implicarse lo suficiente en las tareas de presión, un aspecto cada vez más valorado en el fútbol moderno.

En medio de este panorama, una felicitación en particular ha llamado la atención: la de la cuenta oficial del Balón de Oro, que saludó al jugador brasileño recordando su logro en la edición 2023, cuando fue galardonado con el Premio Sócrates. Este reconocimiento, que premia el compromiso social de los futbolistas, fue un justo tributo al trabajo que Vinicius ha realizado fuera del terreno de juego, especialmente a través de su fundación, centrada en la educación y la inclusión en Brasil.

Vini, sin Balón de Oro

La elección de este guiño por parte del Balón de Oro no ha pasado inadvertida en el contexto reciente. La edición 2024 del galardón estuvo rodeada de controversia. El premio fue para Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, una decisión que generó debate tanto en medios como en los pasillos del fútbol europeo. El Real Madrid, club de Vinicius, tomó una decisión tajante al respecto: no asistir a la gala tras conocerse por filtraciones que el premio recaería en Rodri. Desde la entidad blanca se insistió en que no había animadversión hacia el jugador español, al contrario, se le reconocía como un futbolista ejemplar, pero sí se cuestionaban los criterios del jurado.

La cúpula del club madrileño consideraba que otros nombres, como Dani Carvajal, merecían al menos estar en la conversación.

Desde entonces, el rol de Vinicius en el equipo ha ido perdiendo brillo. No ha dejado de ser una figura importante, pero su influencia parece haber menguado, no tanto por falta de calidad, que le sobra , sino por una combinación de factores tácticos, físicos y anímicos. Las críticas a su rendimiento, aunque no siempre justificadas, se han hecho más frecuentes, y su peso en los momentos clave de la temporada ha sido menor comparado con campañas anteriores. La presión mediática y la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante, con nuevas figuras que se llevan los focos, parecen haber afectado su continuidad.