"¿Vinicius? Fernando Torres se molestó con Luis Aragonés y este le dijo: ''Si te enfadas cerca de mí, la que te va a caer""

Marcos Senna, exfutbolista internacional con España y embajador de AWEX Education, ha expresado su admiración por Lamine Yamal, a quien considera el futuro Balón de Oro. “Lamine será el próximo ganador del Balón de Oro”, vaticinó Senna durante la séptima edición del programa American Dream by AWEX Education, celebrado en Madrid los días 26 y 27 de septiembre.

Lamine Yamal es un jugador distinto

En sus declaraciones, Senna subrayó que Lamine es un jugador “totalmente distinto” y lo ve destinado a ganar varios galardones en su carrera. El joven talento, que ya ha sido protagonista en el panorama futbolístico internacional, ha dejado una fuerte impresión en el excentrocampista de la selección española. "No cabe duda de que si Lamine sigue por esta senda, va a ser el próximo ganador del Balón de Oro. Es un jugador totalmente distinto a los demás. Su etapa de promesa duró muy poquito tiempo. Lamine va a ganar muchos más Balones de Oro".

Aunque este año el Balón de Oro fue para Ousmane Dembélé, Senna consideró que el premio está bien otorgado y reconoció el mérito del francés. “Es que hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera sido Lamine o Dembélé, el premio habría estado en buenas manos. Pero quizá por temporada, por todo lo que ganó, es justo el premio para Dembélé. Es un gran jugador y se lo ha merecido. Lamine se ha acercado, pero es muy joven. Tiene tiempo para lograr más”, afirmó.

El evento American Dream by AWEX Education tiene como objetivo ofrecer oportunidades académicas y deportivas a jóvenes talentos, repartiendo hasta dos millones de euros en becas. La iniciativa permite que deportistas puedan acceder a universidades estadounidenses, combinando formación académica con desarrollo deportivo. Durante esta edición en Madrid, Senna impartirá una masterclass junto a Maciej Lampe, exjugador de la NBA y con pasado en equipos como el Barça y el Real Madrid. Ambos compartirán sus experiencias y conocimientos con los jóvenes participantes del programa.

Los enfados de Vinicius

En su intervención, Senna también fue consultado por la posición de Vinicius Jr. en la votación del Balón de Oro, donde quedó en el 16º lugar. El embajador de AWEX comentó además sobre su suplencia bajo las órdenes de Xabi Alonso y los gestos de disgusto del jugador.

A propósito de esa situación, Senna recordó una anécdota vivida durante la Eurocopa 2008 con el seleccionador Luis Aragonés, que utilizó como ejemplo sobre cómo gestionar el enfado de los futbolistas al ser sustituidos. “Te voy a contar una anécdota de la Euro de 2008. Luis quitó en un partido a Fernando Torres, y entonces El Niño se sintió muy molesto con el cambio. Y Luis le dijo, ‘Niño, tienes todo el derecho a enfadarte, pero muy muy lejos de mí, si te enfadas cerca de mí, ya verás la que te va a caer’”.

Además, Senna consideró a España candidata al Mundial del próximo verano: "Eso significa que el fútbol español anda muy fuerte, no solo a nivel individual sino también colectivo, lo que hace que España llegue como selección muy favorita para el próximo Mundial. Es el gran favorito porque podemos destacar no solo a Rodri y Lamine, también a Pedri, que ha quedado muy arriba en esta votación del Balón de Oro. En verdad podríamos destacar a todos porque cada uno de los internacionales está viviendo su punto máximo. Son conscientes de que se acerca el Mundial y se están cuidando para llegar al máximo nivel”.