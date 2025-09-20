Xabi Alonso responde al enfado de Vinicius tras ser cambiado en el Real Madrid - Espanyol

Real Madrid volvió a sumar tres puntos en el campeonato tras imponerse por 2-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu, en un partido sin alardes, de ritmo contenido y que dejó de nuevo la sensación de que el conjunto de Xabi Alonso sigue buscando un equilibrio entre la solidez competitiva y la brillantez ofensiva. Más allá del marcador, que consolida al equipo blanco en la zona alta de la tabla, la atención volvió a centrarse en Vinicius Júnior, que fue sustituido otra vez antes de terminar el encuentro, prolongando así una dinámica que se ha convertido en costumbre desde que el técnico vasco asumió el banquillo.

Vinicius, 76 minuos en el campo

El brasileño fue titular y permaneció sobre el césped hasta el minuto 76, cuando fue reemplazado por Rodrygo después de haber firmado un par de acciones de calidad, las que suelen marcar la diferencia en su repertorio, pero sin lograr desequilibrar de manera constante. El propio desarrollo del partido, más controlado que vistoso, contribuyó a que el extremo se mostrara intermitente, como si nunca terminara de entrar del todo en la sintonía de un choque que se resolvió con dos tantos oportunos pero que careció de brillo en la mayor parte de sus fases.

La situación de Vinicius empieza a llamar la atención por la regularidad con la que se repite: cada vez que ha formado parte del once inicial, Xabi Alonso ha decidido retirarle antes del pitido final. Ningún duelo lo ha completado entero esta temporada, una circunstancia llamativa si se tiene en cuenta la condición de estrella del atacante y su peso específico en las últimas campañas. Lo de esta tarde frente al Espanyol, con esos 76 minutos de participación, prolonga una pauta que, inevitablemente, abre preguntas sobre la gestión que el técnico quiere hacer de su futbolista más desequilibrante.

El brasileño se marchó con gesto serio y enfadado. Ya no lo oculta. Lo cierto es que el Real Madrid ganó, y eso siempre suaviza cualquier debate, pero la secuencia de cambios encadenados empieza a tener un peso simbólico.

Xabi Alonso fue preguntado por la situación tras el encuentro y ofreció una explicación en la rueda de prensa posterior: “Hoy le ha faltado el gol. Creía que meter gente por fuera, de refresco, iba a venir bien. Él y Franco estaban bien, pero el partido necesitaba más de control. Quizá le cambié cuando estaba mejor, a lo mejor le cambié un poco pronto...”. Sus palabras reflejaron un ejercicio de sinceridad: reconoció haber retirado a Vinicius en un momento en el que parecía levantar el vuelo, pero insistió en que la lectura global del encuentro le pedía otro tipo de recursos.

Una situación complicada para Vinicius

El matiz es relevante: el entrenador no cuestionó la aportación del brasileño, sino que admitió que las necesidades tácticas del choque le empujaron a optar por un cambio de perfil. En otras palabras, que la decisión no obedeció tanto a un juicio negativo sobre el rendimiento individual, sino a la intención de reforzar el control en la zona ancha y refrescar las bandas con piernas más rápidas para el tramo final. Aun así, el propio Alonso deslizó que pudo haberse precipitado, algo que añade un punto de autocrítica poco habitual en la élite.

Los datos refuerzan la sensación de intermitencia: Vinicius ha arrancado como titular, pero no ha completado ni un solo partido entero en lo que va de curso. Una situación inédita para un jugador acostumbrado a ser la referencia ofensiva. De momento, no hay signos de conflicto abierto, pero sí un cierto runrún en la grada y en el entorno mediático, que observa con lupa cada gesto y cada declaración. El brasileño, que suele exhibir su carácter competitivo en cada acción, se está encontrando con un rol distinto, más dosificado, más condicionado a las decisiones tácticas de un entrenador que parece tener muy clara su hoja de ruta.

El brasileño, con 76 minutos de juego y algunas chispas de calidad, volvió a quedar fuera del desenlace. El Madrid ganó, el entrenador explicó sus razones y el debate se mantiene abierto: ¿es una estrategia calculada para dosificar a su estrella o la prueba de que Xabi Alonso espera un salto más de continuidad en el juego de Vinicius?