Xabi Alonso, a la tercera pregunta sobre Lamine Yamal: "Volvemos a eso..."

El Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu no es solo un partido; es una prueba de madurez para el Real Madrid de Xabi Alonso, que no estuvo en los Clásicos del año pasado, pero sabe muy bien cómo está el ambiente. El técnico tolosarra compareció ante los medios con el tono sereno que le caracteriza, sin ceder al ruido previo ni a la tensión mediática que siempre rodea al duelo contra el Barcelona. Su discurso transmitió una sensación de contros: “Necesitamos que el estadio vibre, que nos empuje, que habrá momento para todo en el partido”, dijo, apelando directamente al público del Bernabéu.

Sin respuesta a Yamal

El técnico no quiso entrar en polémicas ni valorar declaraciones externas, es decir, no quiso hablar de Lamine Yamal: "“Es un partido importante, con muchos ingredientes, para poder jugar bien, para disfrutarlo. Es lo que nos ilusiona y el mayor aliciente", contestó a la primera pregunta. A la segunda, dijo: No voy a entrar, hay muchas declaraciones, no voy a valorarlas. Lo importante es lo que pasa en el campo y cómo queremos jugar. Es lo que nos preocupaba y en eso trabajamos. Yo tengo en la cabeza, va a ser un partido intenso, disputado, va a haber momentos para todos. No pienso en otras cosas". Y mientras se formulaba la tercera, preguntó: "¿Volvemos a eso?".

Alonso subrayó que los Clásicos del pasado no pueden servir como referencia, aunque la situación actual del equipo es diferente. “Puede haber situaciones parecidas, pero el proyecto es diferente. Queremos potenciar nuestras fortalezas. En este proceso de 12 partidos ha habido crecimiento, todavía hay margen de mejora. Estamos casi en noviembre, no se entregan trofeos y no se ganan medallas. Ahora lo mismo, lo más importante es el Clásico.”

El entrenador explicó que su equipo llega en un buen momento, con una base sólida y con la sensación de haber mejorado varios aspectos del juego. “Hemos corregido cosas, las hacemos mejor, llegamos en buen momento. Estamos compitiendo bien, construyendo una base sólida, de cara a ser sólidos y fiables, ¿tenemos que dar el siguiente paso?, sí.”

Preguntado por su estado personal y por cómo afronta un partido de tanta trascendencia, Xabi Alonso fue directo y sobrio: “Consciente del partido que tenemos, de la importancia, es un partido especial, pero no cambia demasiado.”

En cuanto a las bajas, prefirió mantener la incógnita hasta el último momento y no desvelar detalles sobre el once inicial: “Entran en la convocatoria. Ya mañana lo veréis. Parto de la premisa de que todos los que están en la convocatoria pueden ser titulares.”

Los fueras de juego de Mbappé

También dedicó una parte de su intervención a explicar cómo entiende las jugadas al límite del fuera de juego en las que participa Mbappé, insistiendo en la importancia del juego colectivo más allá de la mera ejecución individual. “Por las cualidades de nuestros jugadores se pueden dar situaciones en esa jugada, pero hay que hacer más cosas, cómo llegamos a los pases, desde donde los damos. Lo que le pido es cómo podemos ser más eficientes para encontrar las posiciones, qué puede hacer para aparecer, cómo puede ser más determinante, no sólo por los goles. La calidad colectiva está mejorando y en Mbappé es clave". Para Alonso, el francés debe seguir creciendo dentro del engranaje colectivo. “Lo que le pido es cómo podemos ser más eficientes para encontrar las posiciones, qué puede hacer para aparecer, cómo puede ser más determinante, no sólo por los goles.”

Esa reflexión encaja con su idea general de planteamiento, basada en el orden, la coordinación y la comprensión de los momentos del partido. “Lo más importante somos nosotros y luego están los planes de partido, sobre nuestra idea y sobre lo que queremos, también sin balón: estar juntos, con las distancias controladas, los momentos de presión... Es lo que estamos sustentando.”

En su discurso se percibe un hilo constante: la convicción de que el equipo ha crecido, pero que aún debe seguir evolucionando. Para Alonso, el equilibrio entre la calma y la ambición es esencial. “Estamos construyendo una base sólida, de cara a ser sólidos y fiables.”

El técnico quiso evitar cualquier exceso de confianza pese al buen momento del equipo. Recordó que el calendario todavía es largo y que el Clásico no define la temporada. “Estamos casi en noviembre, no se entregan trofeos y no se ganan medallas.” Una frase que refleja su mentalidad de proceso y su rechazo a cualquier triunfalismo.

El entrenador también habló sobre cómo ha ido evolucionando el grupo desde el inicio del curso, y valoró los pasos dados en las últimas semanas: “En este proceso de 12 partidos ha habido crecimiento, todavía hay margen de mejora.” Su análisis dejó ver una mezcla de satisfacción y prudencia, sin dar nada por consolidado.

La insistencia en el equilibrio y en el trabajo colectivo se repitió una y otra vez, tanto para explicar el momento del equipo como para definir lo que espera del Clásico. “Va a ser un partido intenso, disputado, va a haber momentos para todos.”