El vestuario del Real Madrid ve a Lamine Yamal como un "mal compañero"

El primer Clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal en el entorno de la "Kings League", cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que "roban y se quejan", en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una "falta de respeto".

Horas después de las declaraciones de Lamine Yamal en un encuentro distendido en el que también participaba Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, las declaraciones fueron comentadas por los jugadores del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, según apuntan a Efe fuentes del club blanco.

Las palabras de Lamine Yamal han generado "hastío" en la plantilla del Real Madrid, pero no sorprenden a un vestuario en el que hay jugadores, como Dani Carvajal o Dean Huijsen, que son compañeros de la joven estrella del Barcelona en la selección española.

Los jugadores del Real Madrid entienden que Lamine Yamal no maneja los códigos más básicos del respeto entre profesionales y le ven como un "mal compañero", entendiendo que sus palabras son una provocación más de una manera de comportarse que nadie en el Barcelona encuentra la forma de ponerle freno.

El exjugador del Barça Andrés Iniesta también valoró los comentarios de Lamine Yamal. "Según cómo lo vea cada uno, habrá vaciles que se digan que son para calentar el partido y otros que no gustan", comentó. "Yo creo que son cosas externas. Lo que realmente importa es lo que pase en esos 90 minutos, que al final es lo que marcará quién se lleva los tres puntos", explicó, en este sentido, el de Fuentealbilla.

El excentrocampista manchego, preguntado por cuestiones internas del club, evitó dar consejos desde fuera. Sobre todo al ser preguntado por la vida privada del nuevo "10" blaugrana. "Todos tenemos nuestra vida. No me gusta dar consejos, sobre todo cuando no estoy dentro", señaló. "Si el club cree que algo no se hace bien, supongo que son cosas que se hablan internamente. Cada uno al final es como es, dentro de que siempre hay que respetar muchas cosas", concluyó.