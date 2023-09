Futre: "No es normal que entrenadores considerados los mejores del mundo no quisiesen a João Félix ni cedido, ni gratis"

Paulo Futre (Portugal, 1966) es "portugués y colchonero", tal y como él se define. Desde su tierra natal, sigue la actualidad del Atlético de Madrid y también los partidos de João. Directo y sin tapujos, así es. Pero el único tema que le ha alejado de los focos fue justamente el 'caso João'. Desde que el luso dijese que su sueño era jugar en el Barça, Futre guardó silencio y no quiso hablar con ningún medio de comunicación. Tras las primeras exhibiciones del atacante, ya con el Barcelona, el mítico delantero explica cómo vivió esos meses de tensión.

¿Cómo se encuentra?

Pasé un verano muy difícil por el tema de João Félix. Es muy duro para mí porque me quedé callado. João es mi compatriota, adoro a João… Pero cualquier cosa que diga será polémica y no estoy preparado.

Fue imposible hablar con usted durante todo el verano...

Todos los días me llamaron medios de comunicación para hablar de esto. Siempre he sido muy directo, he dado la cara cuando jugaba, cuando era director deportivo, también en la tele… pero esta situación es muy complicada para mí porque adoro a João y al Cholo y soy portugués y colchonero y me mantuve en silencio hasta ahora.

Joao Félix celebra su gol al Betis Europa Press

Joãoestá triunfando en el Barca… ¿Qué opinión tiene sobre este tema?

Lo que ha pasado entre João y el Cholo ya ha pasado miles de veces entre un entrenador y un crack. Son problemas que forman parte del fútbol entre el míster y el jugador. Pero lo que ahora no es normal es que varios entrenadores considerados los mejores del mundo no quisiesen a João Félix ni cedido, ni prácticamente gratis. Hay que preguntar a estos fenómenos entrenadores que, ni en pintura querían a João, lo que piensan ahora de él en el Barça cuando está triunfando con un sueldo de 400.000 euros netos, unos 800.000 brutos.

Es decir, le consta que los grandes entrenadores como Pep Guardiola, Klopp, Pochettino, Tuchel, Arteta, Ten Hag, Eddie Howe, y Allegri, entre otros, rechazaron a Joao este verano?

Algún día saldrá todo a la luz sobre el tema Joao.

¿Pero usted puede negarme eso que le pregunto?

Eduardo, quiero estar tranquilo… pero tú eres periodista y si investigas un poquito confirmarás lo que te estoy diciendo.