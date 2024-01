La Generalitat encuentra irregularidades en la mitad de las subcontratas de las obras del Camp Nou

El presidente del Barça, Joan Laporta, pasa por un momento complicado tanto en lo deportivo como también en lo extradeportivo. Tal y como desvela 'El Periódico', la Inspecció de Treball de la Generalitat ha finalizado gran parte de sus actuaciones en las obras del Camp Nou y encontró irregularidades o fraudes en una veintena de las casi 45 empresas subcontratadas que hasta ahora operaban en la construcción del nuevo estadio del Barça.

"Trabajar más de diez horas cada día, de lunes a sábado, doblando la espalda para retirar escombros pesados, desmontando estructuras metálicas desde varios metros de altura y todo ello bajo calor del verano y este otoño inusualmente tórrido. A cambio de un salario en muchos casos de poco más de 1.000 euros al mes, por debajo del convenio de la construcción y con un precio hora que les sale por debajo del sueldo mínimo", apuntan desde el citado medio.

Además de este problema, también existieron distintos temas polémicos con diferentes acusaciones de "abusos físicos y psíquicos". Los trabajadores del nuevo Camp Nou están en pie de guerra contra la entidad y denuncian condiciones laborales "inhumanas".

"He tenido que dormir en la calle porque, si no, me quedaba sin trabajo. Para mí, es imposible encontrar un piso en condiciones y menos en Barcelona. Te piden fianzas, te piden contratos... Con suerte, solo tengo para comer. Los sábados, tenemos que entrar a las 8 de la mañana y salimos a las 14:00. El encargado me dijo que, si volvía a llegar tarde, me echarían. Que me perdonaba un día, pero no más. Por eso, a partir de entonces, empecé a dormir en la calle, no quería quedarme sin el trabajo", contó uno de ellos.