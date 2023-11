Nuevo problema para el Barça: acusaciones de "abusos físicos y psíquicos"

Queda apenas un año para que el Spotify Camp Nou vuelva a acoger partidos de fútbol y las obras marchan a buen ritmo. El calendario se mantiene según lo previsto y en noviembre de 2024 se podrá volver a disfrutar del fútbol en el feudo azulgrana si no hay ningún contratiempo. La primera fase de las cuatro que componen la transformación del Camp Nou ha sido completada. Y con ella, se han derrumbado 120.000 toneladas de hormigón --el equivalente a 355 aviones Airbus 380-. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el FC Barcelona en el proceso de remodelación de su estadio.

En pleno varapalo por la rotura del ligamento cruzado anterior con afectación al menisco externo de Gavi, el Barcelona encaja otro duro golpe. 'El Periódico' publica en exclusiva un reportaje que recoge varios casos de explotación laboral en las obras del nuevo Camp Nou. Tras meses de investigación, el citado medio saca a la luz la dura situación de los obreros: unos sueldos que están por debajo del salario mínimo, no perciben las horas extras y se ven obligados a trabajar incluso los sábados con amenazas de despedido en caso de llegar tarde.

Dormir en la calle y 56 horas semanales

Algunos empleados han contado las duras condiciones que sufren como Mohamed (50 años) que afirma que se ha visto obligado a dormir en la calle porque lo que lo que gana no le da para un alquiler en la Ciudad Condal.

"He tenido que dormir en la calle porque, si no, me quedaba sin trabajo. Para mí, es imposible encontrar un piso en condiciones y menos en Barcelona. Te piden fianzas, te piden contratos... Con suerte, solo tengo para comer. Los sábados, tenemos que entrar a las 8 de la mañana y salimos a las 14:00. El encargado me dijo que, si volvía a llegar tarde, me echarían. Que me perdonaba un día, pero no más. Por eso, a partir de entonces, empecé a dormir en la calle, no quería quedarme sin el trabajo", contó.

En lo relativo a los sábados, el caso es que se supone que los trabajadores del Camp Nou están contratados de lunes a viernes. Ese día extra no se está abonando en sus sueldos. "Ha sido horrible porque no puedes dormir: te pican los mosquitos, hay ruido y tienes miedo de que alguien te vea o te pase algo. Si me quedo sin el trabajo, ¿qué hago? Lo pierdo todo. Sin trabajo, no puedes vivir. He sufrido mucho porque, después de no poder descansar, te pones a hacer un trabajo muy duro, estaba muy débil y apenas podía trabajar", continuó Mohamed.

Este es tan solo un testimonio de los varios que recoge 'El Periódico' en una serie de entrevistas quese han venido realizando desde junio y que saldrán en los próximos días. Los obreros denuncian que llegan a realizar jornadas de hasta 56 horas semanales y que su salario bordea los 1.000 euros, sin haber cobrado horas extras ni los sábados. Todos los trabajadores que dan su versión anónima en el artículo son inmigrantes y con una vida muy precaria. " Es explotación física y psíquica", afirman.

El Barcelona asegura no tener ninguna responsabilidad y alega que que toda empresa que está empleada en las obras es una subcontrata de Limak. Limak y el Barça, además, niegan que ninguna inspección de trabajo haya encontrado irregularidades, pero 'El Periódico' lo desmiente y asegura que ya se ha abierto acta de infracción.