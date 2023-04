La genial respuesta del alcalde de Valladolid a la críticas de Quique Setién

El Valladolid frustró este sábado al Villarreal en La Cerámica tras un efectivo primer acto en el que se puso por delante con goles de Amallah (m.2) y El Yamiq (m.34), ante un equipo amarillo desorganizado que recortó distancias con una diana de Capoue (m.74) pero al que le penalizó su falta de claridad en el área.

Con esta victoria, el Valladolid da un salto de tres posiciones, a falta de los duros enfrentamientos de sus rivales directos, y se aferra a la Primera División, mientras que el Villarreal pierde una buena oportunidad de sumar para acercarse a la Liga de Campeones.

El Villarreal venía de ganar en el Bernabéu y a Quique Setién, su entrenador no le sentó nada bien la derrota: "Teníamos que tratar de controlar que no nos hicieran gol, es lo que habíamos hablado, que lo importante era mantener portería a cero y generar ocasiones. Nos han marcado rápido, se han crecido y han hecho por contenernos bien. Aunque les hemos generado varias ocasiones, no hemos podido marcar el segundo para empatar y buscar la victoria", aseguró.

Setién opinó que "hemos hecho mucho mejor las cosas que el Valladolid, pero no hemos marcado. El fútbol son goles y momentos, hay muchas coas que hemos hecho bien y otras que tenemos que reforzar y seguir. Estoy contento, pero es una pena porque si hubiéramos ganado estaríamos en unas condiciones extraordinarias", agregó.

El técnico cántabro, que explicó que vive el día a día y no quiere sacar conjeturas, también dijo que "esta derrota nos afecta porque es normal, pero creo que el equipo está bien y quedan nueve partidos para luchar por los objetivos. Si lo hacemos bien y tenemos acierto tendremos muchas más opciones de lograr el objetivo y ganar los partidos".

El mensaje en Twitter de Óscar Puente

Por último, sobre no tirar el balón fuera en la acción del gol porque había un rival tendido en el terreno de juego, Setién dijo que "quizá es nuevo (el entrenador Pezzolano) y no se da cuenta, pero nosotros no tiramos el balón, es algo que se acuerda y que se sabe. Además, si tienes un equipo que ha estado interrumpiendo el juego montón de veces debemos seguir, han sido muchas situaciones en las que han perdido tiempo. Yo no creo que sea una cuestión de FairPlay", acabó criticando al rival.

Eso ha provocado que Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, le responda con un tuit."Los que Preguntáis por el agua del aquapark. Aquí la tenéis", decía.

El alcalde de Valladolid y candidato socialista a la reelección en las próximas elecciones municipales, habían anunciado antes que impulsará un parque acuático en Pinar de Jalón de la ciudad para toda Castilla y León, han informado fuentes del Grupo Municipal del PSOE en un comunicado.

El candidato socialista ofrecerá el desarrollo de este proyecto vinculado al agua en régimen de concesión en una parcela de 30 hectáreas junto a la VA-20.