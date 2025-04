Una golfista se retira de un torneo tras negarse a jugar con un rival trans: "Puede ser el fin de mi carrera pero no me arrepiento"

Las protestas en el deporte femenino por la inclusión de atletas trans en las categoría femeninas nos cesan. Ayer salía a la luz el caso de la esgrimista Stephanie Turner que ha sido descalificada por arrodillarse y negarse a competir contra una oponente transgénero, en un incidente que se ha vuelto viral en redes sociales.

"Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: Lo siento. No puedo hacer esto. Soy mujer y esto es un hombre, este es un torneo femenino y no voy a combatir contra este individuo", declaró.

Nuevo plantón en el Golf

Pero su postura no es única en el deporte femenino y hoy una nueva atleta cobra protagonismo por idéntico motivo. La golfista Abigail Wilson se retiró del campo durante un torneo en Nashville debido a la presencia de una jugadora trans.

Cuando Abigail Wilson se acercó para competir en el Music City Open del Disc Golf Pro Tour, levantó el brazo para lanzar, pero de repente bajó el disco, se dio la vuelta y se alejó del área de salida.

“Las mujeres deben estar protegidas en nuestra división”, dijo Wilson mientras se marchaba. “Esto es injusto. Me niego a jugar”.

Tras la competición, declaró a The Daily Wire que había expresado su preocupación el día anterior y que había sido reprendida por referirse incorrectamente al género de su competidora. Natalie Ryan, jugador de disc golf que se identifica como trans, tenía previsto jugar al mismo tiempo que Wilson en la categoría femenina. Ryan ya generó una gran controversia en 2022, cuando derrotó a Kristin Tattar, la número uno del mundo.

Wilson dijo que sentía mucha ansiedad porque había oído que se planeaban protestas contra la jugadora que se identificaba como trans, y el año pasado, una amenaza terrorista contra la misma jugadora provocó la suspensión temporal del Abierto de Music City. Wilson también participó en el evento del año pasado.

Reprendida por usar un género incorrecto

“Hicieron un trabajo pésimo para mantenernos seguras durante el evento cuando se reportó esta amenaza”, declaró Wilson a The Daily Wire. “Dije: 'Bueno, es muy desagradable que todas las mujeres tengamos que jugar con él'. Después de decir la palabra 'él', este miembro del personal de Disc Golf me dijo que si volvía a usar el género incorrecto, me sancionarían y me expulsarían del circuito, y que fingiría no haberme oído decir eso”.

Asimismo, Wilson denuncia que el personal le aseguró que el evento contaría con policía, seguridad y controles de bolsos, pero no vio nada de eso cuando llegó y le permitieron entrar sin mostrar sus credenciales. “No hubo ninguna precaución de seguridad”, dijo.

Jeff Spring, director ejecutivo y director del Disc Golf Pro Tour, ha declarado que “la protesta de Abigail de hoy no tendrá consecuencias, ya que no violó ninguna regla ni política”, dijo. “Animamos a todos los jugadores a hacer lo que consideren correcto. Abigail puede competir en igualdad de condiciones con el resto de los jugadores y le deseamos lo mejor en su joven carrera”.

No obstante, Wilson está convencida de que ya no será bienvenida para jugar en las competiciones del Disc Golf Pro Tour, el nivel más alto del disc golf, pero no se arrepiente de su decisión de retirarse el viernes. "No podía seguir con la cabeza gacha", declaró a The Daily Wire. "Me gusta decir que me gano la vida tirando plástico a cadenas de metal, y no vale la pena. No deberíamos tener que lidiar con esto como mujeres, como profesionales".

"Puede ser el fin de mi carrera"

“Hoy probablemente terminé mi carrera y eso está bien porque esto es más grande que yo”, dijo Wilson en las redes sociales tras retirarse de la competición.

“He trabajado muy duro para llegar a este punto y poder jugar en el DGPT, pero el sacrificio de mi carrera y mi arduo trabajo valen la pena si significa que puedo marcar la diferencia para otras mujeres, hijas, sobrinas y el futuro de nuestro deporte”, dijo. “Si creen que es un error que hombres biológicos compitan en divisiones deportivas femeninas protegidas, ahora es el momento de alzar la voz y defender su postura”, sentenció,