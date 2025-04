Descalifican a una esgrimista que se arrodilló ante un rival trans: "¡Esto es un hombre!"

Nueva polémica trans en el deporte estadounidense. La esgrimista Stephanie Turner ha sido descalificada por negarse a competir contra una oponente transgénero, en un incidente que se ha vuelto viral en redes sociales.

El hecho ocurrió en el torneo Cherry Blossom de la Universidad de Maryland el pasado domingo. Turner, quien compite para la Academia de Esgrima de Filadelfia, se arrodilló en lugar de competir contra Redmond Sullivan, del Iconic Fencing Club, en un combate de la fase de grupos.

La postura de Turner fue sancionada con una tarjeta negra, dictándose su descalificación oficial bajo las normativas de la Federación Internacional de Esgrima (FIE). De acuerdo con esta organización, “un esgrimista no está permitido negarse a competir contra otro contrincante debidamente inscrito, por ninguna razón”.

Por su parte, Redmond Sullivan terminó en el puesto 24 entre 39 participantes. "Sabía lo que tenía que hacer, porque USA Fencing no había escuchado las objeciones de las mujeres" con respecto a su política de elegibilidad de género, declaró Turner a Fox News Digital.

"Soy una mujer y esto es un hombre"

El video fue publicado por el Consejo Independiente de Deportes Femeninos y mostraba a Sullivan y Turner hablando poco después de que ella se arrodillara.

"Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: 'Lo siento. No puedo hacer esto. Soy mujer y esto es un hombre, este es un torneo femenino y no voy a combatir contra este individuo'", comentó para el mencionado medio.

Redmond no me escuchó, se me acercó y pensó que podría estar lastimada o que no entendía lo que estaba pasando. Me preguntó: '¿Estás bien?'. Y le dije: 'Lo siento. Te quiero y te respeto mucho, pero no voy a combatir contigo'", sentenció.

"Probablemente, al menos por el momento, me destruya la vida", declaró Turner a Fox News Digital. "Es muy difícil para mí hacer esto". "Este es un problema grave que ocurre en todos los deportes y debe abordarse. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Es un movimiento por los derechos civiles de las mujeres y las niñas, y priorizo ​​la seguridad, los derechos y la protección de las mujeres y las niñas por encima de los hombres trans", sentenció.

La política de USA Fencing (la federación de esgrima de EU) sobre atletas transgénero, creada en 2023, permite a los atletas que transicionan de hombre a mujer competir en eventos femeninos solo después de un año de tratamiento de supresión de testosterona, con comprobante que certifique dicho tratamiento.

Su gesto no ha tardado en volverse viral y ha recibido numerosas muestras de apoyo también en España donde la plataforma feminista Contra el Borrado de las Mujeres se ha hecho eco de la noticia para denunciar una vez más la injusticia que supone para el deporte femenino la inclusión de atletas trans.