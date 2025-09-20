Hallan muerto en una cuneta al joven boxeador Jesús Iván Mercado, promesa mexicana de 21 años

El mundo del boxeo mexicano está de luto tras el hallazgo sin vida de Jesús Iván Mercado Cabrera, conocido como Rafaguita, en una cuneta de la zona fronteriza entre Sonora y Baja California. El cuerpo del joven deportista de 21 años apareció envuelto en una sábana y asegurado con cinta de embalaje, lo que ha despertado serias sospechas sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, centrando sus esfuerzos en la recopilación de evidencias forenses y testimonios que permitan reconstruir la secuencia de eventos que llevaron al trágico desenlace.

Mercado era considerado una promesa emergente del boxeo mexicano, con un historial competitivo de 7 victorias (5 por KO), 9 derrotas (8 por KO) y 1 empate. Tenía previsto enfrentarse a Adrian Ruiz en el gimnasio Juan Francisco Estrada de Hermosillo, Sonora, un combate que nunca llegó a celebrarse.

El Colectivo Buscando en San Luis R.C. Sonora confirmó la identificación del cuerpo por parte de sus familiares, y compartió un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo a quienes ayudaron a difundir la noticia.

La investigación sigue abierta, con la esperanza de que se esclarezca este misterioso suceso y se brinde justicia y claridad a los seres queridos del joven boxeador.