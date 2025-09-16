Terence Crawford rechaza el combate con Ilia Topuria y le compara con McGregor: "No está ni cerca de su nivel"

Terence Crawford hizo su trabajo y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime el pasado sábado. El estadounidense, que subía dos divisiones para enfrentar al mexicano, le arrebató el peso supermediano en un combate que dominó desde el principio.

Tras el combate, la polémica estaba servida. El púgil salió al cuadrilátero con la canción de el Mariachi, algo que provocó la reacción de Ilia Topuria, que días anteriores había dejado caer la posibilidad de pelear contra el ganador del pleito.

"Primero me llama borracho... luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring", escribía en X Topuria. Pues bien, ya existe respuesta por parte del boxeador, que ha dejado clara su postura.

Crawford rechaza la pelea con Topuria

Ante la propuesta de Ilia Topuria, Terence Crawford ha dejado clara cuáles son sus intenciones. Y es que el boxeador de Nebraska ha rechazado la oferta de 'El Matador', asegurando que no le interesa la pelea. Así lo explicó durante una entrevista con Ariel Helwani, donde también confirmó no saber quien era el hispano-georgiano.

"Para ser honesto, nunca he visto a este tipo pelear, no voy a mentir. No estoy preocupado por él en absoluto. Cuando me vio en la UFC, se acercó, me dio la mano y me saludó, y yo ni siquiera sabía quién era. Luego lo vi en internet diciendo que me noquearía en el primer asalto. Si de verdad quieres pelear conmigo, me lo dices en persona".

El 'recado' de Crawford

Sin embargo, la respuesta no quedó ahí. Crawford añadió que Topuria parece más interesado en llamar la atención que en un reto deportivo real, al tiempo que puso por delante a Conor McGregor en cuanto a nivel se refiere.

"¿Qué dinero ganaría peleando con él? No está ni cerca del nivel de Conor McGregor. Seamos realistas. Nunca lo he visto pelear, y eso que veo mucho MMA. Quizá sea bueno, no lo sé, pero de verdad nunca lo he visto", señalaba.

El futuro de Ilia Topuria

A pesar de los intereses del campeón de la UFC por debutar en boxeo, lo cierto es que ese escenario parece algo lejano. 'El Matador' regresará a la jaula de la UFC previsiblemente en 2026, aunque falta por saber fecha y rival.

Durante la rueda de prensa posterior a WOW 22, Topuria respondió a las preguntas sobre su futuro y dejó claro en que estado se encuentran las negociaciones. Y es que tal y como confirma, la compañía aún no se ha puesto en contacto con él, por lo que las negociaciones no han comenzado.

No obstante, el hispano-georgiano asegura que es la UFC la que elige rival siempre, por lo que le es indiferente quién será el siguiente en la lista: "No me importa a cuál de los tres me voy a enfrentar, son simplemente unos acuerdos con la UFC. No hemos entrado todavía en la negociación para mi siguiente pelea, pero en cuanto me llamen, ellos eligen siempre el nombre. A mí no me importa", confirmaba Topuria a la pregunta sobre su futuro.

Esto implica que un futuro inmediato, la opción de pelear con guantes de boxeo no es realista. Eso sí, a largo plazo no es descartable que Ilia cumpla su sueño de manera definitiva y protagonice una pelea que, sin duda, pasaría a la historia.