F1: Hamilton y Mercedes ya "destronan" a Verstappen

¿Se acaba el dominio de Red Bull? Aunque no lo parezca, equipos como Ferrari, Aston Martin, Mercedes y McLaren han ido acercándose muy poco a poco. Y hoy, esta tendencia se confirmó de la mano de Mercedes y Lewis Hamilton, que marcó la “pole” por delante de Verstappen, Norris y su compañero Piastri. El nuevo formato trajo sorpresas y, al menos, consiguió uno de sus primeros objetivos: perjudicar a Verstappen.

La sesión de clasificación arrancó con la incertidumbre que generaba que todos los pilotos tuvieran que usar el mismo tipo de compuesto. En otras carreras, los había que usaban el que más le conviniera para pasar de ronda o, simplemente, para guardar ruedas de cara al Gran Premio. En esta ocasión, la F1 probaba formato nuevo y todos debían montar las mismas ruedas, en el caso de la Q1, el duro. La pista mejoraba por momentos y todos debieron esperar hasta el final para no perder ritmo. Tal fue así, que muchos pilotos se encontraron casi parados momentos antes de hacer sus vueltas rápidas. A algunos les fue bien, a otros les fue justos y alguno le fue mal como fue el caso de Russell. Zhou fue el más rápido por delante de Verstappen, Pérez, Sainz y Leclerc. Alonso acabó octavo.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Albon, Tsunoda, Russell, Magnussen y Sargent.

La Q2 volvió a mostrar una tremenda irregularidad. Por no hablar de sorpresas. Norris fue el más rápido por delante de Hamilton, Verstappen, Bottas, Piastri y Leclerc. Alonso clasificó en el límite y Sainz quedó eliminado por sólo dos milésimas de desventaja con el asturiano. Los límites de pista volvieron a jugar un papel importante porque los comisarios repitieron rigurosidad a la hora de no usar un extra de pista que valiera alguna décima. Pilotos como Verstappen sufrieron este castigo y tuvo que rehacerse marcando una vuelta rápida y segura para no quedar eliminado.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Sainz, Ocon, Ricciardo, Stroll y Gasly.

En la tercera y definitiva ronda se produjo la gran sorpresa. Los Red Bull y Verstappen en concreto daban signos de debilitamiento y esto se confirmó al final de la clasificación. Hamilton fue el más rápido por delante de Verstappen, Norris y Piastri. Lo mejor de todo fue el rendimiento de los McLaren, que confirmaron su buena evolución en un circuito tan distinto a Silverstone como es Hungaroring.

Alonso partirá en octava plaza y volvió a mostrar que el Aston Martin sigue estancado, ya sea en un circuito o no favorable.