De 'Hogan Knows Best' a 'Hogan Knows Nothing': el reality que expuso a la familia de Hulk Hogan, ahora rota por escándalos y traiciones

Durante años, Hulk Hogan fue visto como el padre ejemplar de una familia americana ideal, gracias al reality Hogan Knows Best. Pero detrás de esa fachada televisiva, se gestaba una historia de traiciones, escándalos y distancias irreparables que terminaron por fracturar por completo su núcleo familiar.

Su matrimonio con Linda Hogan, con quien tuvo dos hijos,Brooke y Nick, comenzó en 1983 y terminó en 2009 tras más de dos décadas de convivencia. Aunque públicamente se intentó mantener una imagen de respeto mutuo, Linda reveló años después que su relación estuvo marcada por mentiras, infidelidades y dolor. En 2025, publicó: “He tenido que cortar contacto con mi hija Brooke por lo que viví en mi matrimonio con Hulk, por lo que implicó y lo que ha causado durante todos estos años. Le he dado más oportunidades de reconstruir la familia de las que puedo contar. Han pasado 20 años y sigo triste. Alguien que me explique eso”.

La relación con Brooke, que alguna vez fue el centro emocional del programa, se deterioró hasta el punto de la ruptura total. En marzo de 2025, Brooke escribió en redes sociales: “He sido extremadamente abusada verbal y mentalmente durante toda mi infancia. He elegido cortar contacto con ambos padres por razones completamente distintas. No hablar con mi madre no tiene nada que ver con mi padre, y no hablar con mi padre no tiene nada que ver con mi madre. Esta decisión se basa únicamente en cómo cada uno me ha tratado toda mi vida”.

El vínculo entre padre e hija se volvió tan tenso que, según fuentes cercanas, Hogan no entendía del todo por qué Brooke había decidido cortar comunicación. “Él dice que no sabe específicamente por qué Brooke no quiere hablar con él”, reveló un allegado a Us Weekly. Aunque intentó acercarse en varias ocasiones, el daño ya estaba hecho.

La traición más dolorosa para Brooke fue la relación extramarital de su padre con Christiane Plante, una amiga cercana suya. “Cuando tu mejor amiga y tu padre te traicionan juntos, nunca olvidas el dolor que te causaron”, escribió Brooke en su blog personal. Este episodio no solo destruyó la confianza entre ellos, sino que marcó el inicio del colapso familiar.

A esto se sumaron escándalos públicos que afectaron profundamente la imagen de Hogan como figura paterna. En 2012, se filtró un video íntimo en el que aparecía con la esposa de su mejor amigo, lo que derivó en una demanda multimillonaria contra el sitio Gawker. Pero lo más grave llegó en 2015, cuando se difundió una grabación en la que Hogan usaba insultos racistas al referirse al novio afroamericano de Brooke. La WWE lo expulsó del Salón de la Fama y eliminó toda referencia a él. Aunque pidió disculpas públicas, Brooke nunca volvió a confiar en él.

En 2023, Hogan se casó con Sky Daily, pero Brooke no asistió a la boda. Alegó que no recibió suficiente aviso para organizarse, aunque muchos interpretaron su ausencia como una declaración de ruptura definitiva. En sus propias palabras: “Intento ignorar los problemas familiares con la esperanza de encontrar paz”.

.Hulk Hogan falleció en julio de 2025, a los 71 años, debido a un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida. Aunque Linda y Brooke le rindieron tributo públicamente, lo hicieron desde la distancia emocional que había caracterizado sus últimos años de relación.