Muere Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, a los 71 años en Florida: última hora y reacciones

El mítico luchador Hulk Hogan (nombre real Terry Gene Bollea) falleció este jueves a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su residencia de Clearwater, Florida, según ha confirmado su representante a la cadena NBC.

La leyenda de la lucha libre, cuya carrera definió una era del entretenimiento deportivo, murió de madrugada tras una intervención de servicios médicos que no lograron reanimarlo. Su deceso llega semanas después de que su esposa Sky desmintiera rumores sobre su delicado estado de salud, insistiendo en que su corazón estaba "fuerte" tras una cirugía de cuello rutinaria.

El nacimiento de Hulkamania

Hogan, nacido el 11 de agosto de 1953 en Augusta (Georgia), revolucionó la industria del wrestling al convertir la WWE en un fenómeno global durante los años 80. Su carisma sin igual y su icónica imagen -cabello rubio, bigote, camiseta rasgada y brazaletes- lo catapultaron como el héroe de millones de fans. Protagonizó ocho de las primeras nueve ediciones de WrestleMania, incluyendo el histórico duelo ante André the Giant en 1987, que atrajo a 93.000 personas al Pontiac Silverdome y consolidó el evento como espectáculo masivo.

Dominio en dos décadas y expansión a Hollywood

Tras su etapa dorada en la WWE, Hogan lideró la World Championship Wrestling (WCW) en los 90, donde encabezó el grupo New World Order (nWo), una de las facciones más influyentes de la historia. Paralelamente, apareció en cine y televisión con películas como Rocky III (1982) y su reality show Hogan Knows Best. Sus 25 cirugías en la última década, incluyendo reemplazos de cadera, rodillas y hombros, evidenciaron el desgaste físico de sus décadas en el ring.

Legado y vida personal

Más allá del cuadrilátero, Hogan fue un personaje público muy polarizante. En años recientes, apoyó abiertamente la presidencia de Donald Trump, incluso participando en eventos de campaña. Deja atrás a su esposa Sky (tercer matrimonio), sus hijos Brooke y Nick, y dos nietos. Su impacto cultural permanece intacto: convirtió el wrestling en entretenimiento mainstream, inspiró generaciones de luchadores y su grito "¡Escúchame, hermano!" sigue resonando como símbolo de una era irrepetible.

Última hora y reacciones a la muerte de Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre