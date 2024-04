Horario y dónde ver el segundo partido de Nadal en el Godó ante De Miñaur

Una victoria 102 días después, ante Cobolli, y un nuevo desafío, ante Alex De Miñaur, en la segunda ronda ronda del Barcelona Open Banc-Trofeo Conde de Godó. Rafa afronta un nuevo examen ante el australiano, que es el tercer cabeza de serie del torneo, el número once del mundo, y un jugador competitivo en cualquier tipo de superficie. De Miñaur no tiene nada que ver con la inexperiencia que evidenció el italiano en el primer partido de Nadal después de tres meses y medio de baja.

El zurdo de Manacor era un hombre feliz después de su reaparición. "Jugar siempre es un motivo de alegría y estoy muy contento como no podía ser de otra forma. Juego en casa, en una pista muy importante en mi carrera y en un club que me acogió desde hace muchísimos años. Lo más importante es haber jugado, el resto es secundario. Lo importante es que no pase nada. Aunque sea difícil, quizá no sea la semana para apretar todo lo que el corazón me dice. Vamos a hacer las cosas como mejor podamos, con mucha lógica. No sé cómo responderá mi cuerpo a las exigencias, pero soy realista con lo que he vivido en este último año y medio. Veremos hasta dónde llego, pero intentaré no cruzar líneas peligrosas. De como estoy ahora a cómo estaba hace una semana hay un cambio importante. Me veo competitivo, me veo capaz de disfrutar jugando, todo esto hace una semana estaba bastante lejos. Así es el deporte, las cosas cambian muy rápido", relató Nadal después de imponerse a Cobolli.

Rafa repetirá horario y escenario en la segunda ronda del torneo. Se medirá con De Miñaur no antes de las 16:00 en un partido que será retransmitido por Teledeporte, Esport 3 y Movistar +. El directo también podrá seguirse en www.larazon.es como sucedió con el estreno del ganador de 22 Grand Slams en Barcelona.

"La última semana de entrenamientos me he sentido más o menos bien, he jugado con jugadores de nivel, no me he sentido muy lejos. Salgo del partido con una ligera confianza de que puedo, al menos, jugar de tú a tú. Después se gana o se pierde, pero para mí esto es importante para volver a jugar. No es una gran sorpresa jugar a este nivel, tampoco ha sido un nivel sorprendente, ha sido un nivel lógico donde he jugado a lo que más o menos controlo. Hoy he jugado cómodo, bien de revés y cruzado con el drive, sin complicarme demasiado la vida. He jugado al nivel que pensaba suficiente para ser competitivo, pero ante De Miñaur mañana necesitaré más, comentó el balear.

Lo que tiene clarísimo Rafa es que con su nivel actual, que no puede ser otro en realidad, lo de ser calificado como favorito del torneo es absurdo completamente. Nadal hizo referencia a ese calificativo que le otorgó Tsitsipas: "Es una estupidez, seamos realistas decir que soy favorito, él sabe que no es así. Supongo que hay mucho respeto a lo que yo he sido en este torneo, pero todo el mundo sabe que ya no soy favorito para aspirar a ganar un torneo. Simplemente, hay una historia detrás que pesa mucho. Sé que mañana no soy favorito, pero es que tampoco importa. Son cosas para vosotros, para mí es una experiencia jugar ante alguien de primer nivel. Será un test para mí, veremos cómo respondo".