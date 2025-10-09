Ni la de Iago Aspas ni la de Bellerín: la felicitación que más ilusión le ha hecho a Borja Iglesias

Borja Iglesias completó su primer entrenamiento con la selección española, marcando un momento significativo en su carrera deportiva. La convocatoria, anunciada por Luis de la Fuente, representa su retorno al combinado nacional después de una ausencia prolongada.

El jugador del Celta llegó con una mezcla de emoción y sorpresa, narrando con humor su inesperada incorporación al equipo nacional.

El Panda destacó especialmente el mensaje de su compañero Pablo Durán, un gesto que le resultó particularmente emotivo. Iglesias resaltó la profunda admiración por Durán, a quien definió como un ejemplo de profesionalismo y alguien que, aunque piense que aprende de los demás, en realidad enseña muchísimo.

Un reencuentro lleno de significado

La anécdota de su convocatoria resultó pintoresca: estaba en la ducha cuando recibió la noticia, saliendo con "el jabón en la cabeza y la toalla" para atender la llamada. Reconoció que en algún momento pensó que nunca volvería a la selección, pero ahora se siente completamente ilusionado.

Su regreso trasciende lo meramente deportivo. Iglesias enfatizó el valor de las relaciones dentro del vestuario, el apoyo de sus compañeros y la red de afecto que le rodea. La convocatoria representa más que un logro individual: es un reencuentro con un sueño que parecía distante.

La modestia caracteriza su actitud: a pesar de ser el jugador más veterano del grupo, mantiene una disposición humilde y agradecida. Su retorno no solo significa una oportunidad futbolística, sino una renovación personal en su trayectoria internacional.

Borja Iglesias llega a la selección con la energía de quien valora cada momento, consciente de la importancia de esta nueva etapa. Su historia es un testimonio de perseverancia, donde la pasión y el compromiso han prevalecido sobre las dudas y los obstáculos.