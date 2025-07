Ilia Topuria descarta a uno de sus posibles rivales para su próximo combate: "Va a estar en el congelador"

Ilia Topuria es el nuevo campeón del peso ligero, algo que conlleva muchas cosas. Al tener el cinturón en su poder, su nombre está en boca de todos. La división entera pone la mirada en el hispano-georgiano en busca de una oportunidad por el título.

Ahora mismo, Ilia tiene lo que todos ansían, por lo que cada peleador se busca la forma de llamar la atención para ser el próximo contendiente al título. Y en este sentido, hay un peleador de la UFC que ha insistido mucho y que pretende ser el siguiente en la cola.

A través de las redes sociales, este luchador no ha parado de mencionar a Ilia en busca de protagonismo, asegurando que 'El Matador' no es rival. Este no es otro que Arman Tsarukyan, el peleador de reserva para el combate entre Topuria y Charles Oliveira y donde el hispano-georgiano salió victorioso.

El armenio está buscando crear una rivalidad para tener la oportunidad de pelear por el título del peso ligero, pero lo cierto es que el propio Ilia ha descartado esta opción.

Topuria responde a Tsarukyan y le descara como próximo rival

Ante los mensajes de Tsarukyan en redes, el hispano-georgiano ha querido responder al armenio. Durante la presentación de su nueva bebida hidratante, Ilia ha dejado claro que la UFC le mantendrá al margen tras caerse de su pelea contra Islam Makhachev.

"Él me está diciendo que no pelee con él, porque él no está en su prime. En su último combate ni siquiera se presentó. Arman no sabe qué hacer para limpiar su cagada. Él cree que por estar hablando se le va a dar la oportunidad, pero la realidad es que no. Va a estar en el congelador un buen ratito.

[[H2 Tsarukyan, una de las opciones por el título]]

El armenio es uno de los hombres más peligrosos de la división. Con un récord de 22 victorias y tres derrotas, Tsarukyan es uno de los rivales que más pueden amenazar el invicto de Ilia. En enero iba a estar peleando por el cinturón del peso ligero ante Islam Makhachev, pero unos dolores de espalda hicieron que finalmente no peleara.

Tras esto, su última aparición fue en el UFC 317, cuando optó por ser el peleador de reserva para el combate entre Topuria y Charles Oliveira.

El armenio lanza mensajes para Topuria en redes

Tras el combate en Las Vegas, el armenio ha tratado de llamar la atención de Topuria publicando mensajes a través de sus redes sociales. En una de sus publicaciones, Arman aseguraba que Topuria nunca ha vencido a nadie en su 'mejor momento'.

"Dato curioso del día: Ilia Topuria nunca peleó con nadie en su mejor momento", escribía en X.

Y no es el único. Su perfil está repleto de dardos al campeón, en un intento desesperado por conseguir otra oportunidad para ser el rey de las 155 libras.