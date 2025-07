¡Dos rivales a la vez!: el combate soñado de Ilia Topuria para pelear en España

El campeón del peso ligero ya está en España. Después de sufrir un retraso en su regreso, Ilia Topuria ha aterrizado en Madrid con los dos cinturones en sus brazos. El hispano-georgiano hizo historia el pasado fin de semana proclamándose como doble campeón de la UFC, un 'título' que muy pocos sostienen.

Y es que después de coronarse como campeón del peso pluma ante Alexander Volkanovski y defender el título contra Max Holloway, Ilia tomó la decisión de subir al peso ligero para enfrentar al brasileño Charles Oliveira, al cual venció con un espectacular KO en el primer asalto.

Tras su llegada, Ilia ha presentado su nuevo proyecto 'Mucho' y ha atendido a los medios de comunicación, que no han dudado en preguntar acerca de los próximos retos de 'El Matador'.

El duelo soñado de Ilia Topuria: Makhachev y Paddy Pimblett en un mismo combate

Tras ser preguntado si ve factible competir contra Islam Makhachev en el peso welter, Topuria ha desatado las risas tras su respuesta. "Totalmente viable. De mi parte sí. Si fuera por mi el sábado que viene tendríamos un UFC en España contra Makhachev en el primer asalto y en el segundo contra Paddy, pero no solo depende de mi", bromeaba.

La realidad es que la UFC parece no tener en sus planes una subida al peso welter del hispano-georgiano, pero él asegura que estaría dispuesto a esperar a 2026 para realizar el combate. "Si se me ofreciera el combate no tendría problema en esperar, no tengo prisa, pero ahora quiero sentarme, meditar, visualizar... y después sentarme con la UFC para construir algo que nos venga bien a las dos partes", afirmaba.

Topuria quiere a Paddy Pimblett

En cuanto a lo próximo, Topuria se ha mojado ante los medios sobre quién le gustaría que fuera el siguiente contendiente al título del peso ligero. "Si dependiese de mi Paddy sería el siguiente, por eso lo subí, fui inteligente, es de los más fáciles. Yo pelearía ya con el. Yo ofrezco flexibilidad. Paddy está en problemas porque estoy flexible", comentaba.

UFC y Santiago Bernabéu siguen siendo un objetivo

Una de las preguntas que más interés ha generado ha sido acerca de la llegada de la UFC a España. La realidad es que la compañía se encuentra negociando un nuevo contrato con ESPN, cadena que tiene los derechos de la UFC en Estados Unidos, para adaptar los eventos que realice en Europa a su horario.

Ante las dudas que existen, Ilia ya se visualiza peleando ante 80.000 personas en el Santiago Bernabéu. "Sería impresionante. Es algo que quiero experimentar. Llevo sin competir en España desde 2018. Tengo muchas ganas de pelear delante de toda mi gente", aseguraba el hispano-georgiano.

Ilia Topuria confirma que estará más activo en el peso ligero

El salto al peso ligero, tal y como ha confirmado él mismo y su entorno, ha sido positivo en todas las facetas. Tanto es así, que el propio peleador ha confirmado que estará más activo a partir de ahora dentro de la compañía.

"El hecho de que haya cambiado de categoría me ha permitido poder disfrutar mucho más del proceso, que sea más llevadero, ya no es tan agresivo como el peso pluma, y eso obviamente me va a permitir estar mucho más activo".