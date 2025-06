Ilia Topuria vuelve a cargar contra Paddy Pimblett: "Yo tengo dos cinturones. ¿Tú quién eres?"

Ilia Topuria está más cerca que nunca de ser doble campeón de la UFC. Después de reinar en las 145 libras, el hispano-georgiano ha tomado la decisión de soltar el cinturón, subir a la división del peso ligero y disputar el que será su segundo combate por un título.

Lo hará ante Charles Oliveira el próximo 28 de junio en Las Vegas, y como es costumbre, Ilia ya se ha adjudicado el título. Topuria se ve campeón en dos semanas, y la realidad es que la división está que arde. En caso de ganar, son muchos los pretendientes que querrían una oportunidad por la corona.

Sin embargo, existe un rival al que Topuria le tiene muchas ganas. Ese no es otro que Paddy Pimblett, con el que ha mantenido duros intercambios de palabras en los últimos años, e incluso estuvieron a punto de llegar a las manos.

Ilia pide a Paddy Pimblett como primer retador

En una entrevista con Carlos Legaspi en ESPN, 'El Matador' fue preguntado por Pimblett, uno de sus grandes enemigos. El hispano-georgiano y el inglés tuvieron un encuentro muy sonado en 2022, cuando ambos estuvieron cerca de las manos durante la semana del Fight Night de Londres. Paddy tuvo malas palabras sobre Georgia, e Ilia no dudo en echárselo en cara cuando se cruzó con el por primera vez.

Por ello, ambos luchadores se tienen muchas ganas, y ante la posibilidad de defender el cinturón en un futuro próximo, el excampeón del peso pluma tiene claro a quién quiere.

"Paddy Pimblett es otro hipócrita. Una vez compartimos una rueda de prensa y me dijo ‘yo estoy luchando en un evento principal y tú en los preliminares’ o una bobada así y ahora me pregunto: Yo tengo dos cinturones, tú, ¿Dónde estás? ¿Quién coño es Paddy Pimblett ahora mismo? ¿Y por qué se tendría que merecer ahora mismo pelear conmigo?", declaraba 'El Matador' durante la entrevista.

Asimismo, 'El Matador' declaró que le encantaría enfrentarse a Paddy Pimblett en su próximo combate: "Si pudiera elegir una pelea, pelearía con él porque cae fatal, la verdad, cae como el culo. Me encantaría regalarle ese combate a todos los aficionados porque, desde hace mucho tiempo, creo que dentro de la UFC no se ve una pelea de verdad. Dos personas que de verdad se quieren pegar y qué mejor que pegarse delante de todo el mundo y regalarles un espectáculo. Yo sé lo que va a pasar y no va a ser bueno para él. ¿Qué va a pasar? Lo que ha pasado con todos”, aseguraba.

El intercambio de mensajes entre Paddy e Ilia

Y es que Topuria y Pimblett llevan varios meses intercambiándose mensajes a través de las redes sociales. Un intercambio que acabó con Topuria asegurando querer pelear con Paddy en el peso ligero.

Durante su entrevista con Joe Rogan hace varias semanas en el famoso podcast "The Joe Rogan Experience", Topuria dio algunas pinceladas acerca de sus objetivos futuros. "Yo pondría a Gaethje contra Pimblett y a mí contra Islam, y una vez lo venza y tenga el título me pones a Paddy. Creo que Paddy gana fácil a Gaethje. Justin no sabe luchar. Tras obtener el cinturón, lo que más me emociona es una pelea con Paddy Pimblett. La UFC podría hacer este combate en el Santiago Bernabéu con 80.000 aficionados", aseguraba el hispano-georgiano.

Justin Gaethje quiere ser el siguiente en la cola

Topuria y Charles Oliveira disputarán el cinturón del peso ligero, y la decisión de la UFC no ha dejado indiferente a nadie. El estadounidense Justin Gaethje se ha mostrado indignado por no poder estar en la cartelera principal del 28 de junio, asegurando sentirse discriminado por la promotora.

Tanto es así, que el excampeón del BMF ha declarado de forma pública que quiere ser el siguiente en la cola para disputar el cinturón del peso ligero, sea quien sea el ganador. En caso de no obtener la oportunidad, el peleador ha amenazado con el retiro.

"¿No voy a pelear por el título? Pues cuelgo los guantes. Me siento menospreciado... Amo a la UFC, pero siento que la UFC tiene que corresponderme", eran las palabras que Justin Gaethje habría trasladado a su mánager, Ali Abdelaziz.

Ante estas palabras, Arman Tsarukyan, otro de los peleadores que está en la 'lista' a próximo contendiente, respondió con contundencia. "Felicidades por tu gran carrera. Disfruta del retiro".