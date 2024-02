Incendio en el billar: clamor contra la jugadora trans de 27 años que se llevó el título tras ganar a una niña de 11

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas” y que se trasladó al resto al deportes. Ahora , es el billar el que ha decidido alzar la voz a menos de tres meses para la celebración del campeonato femenino de Inglaterra.

Un hombre identificado como trans podrá competir contra mujeres como el actual campeón en el Campeonato Inglés de Billar Femenino el proximo 24 de mayo en Walsall, Reino Unido. Jamie Hunter, de 27 años, se convirtió en la mejor jugadora tras una victoria en semifinales contra una niña de 11 años. Una circunstancia que nadie quiere olvidar y que dado lugar a una auténtica cruzada para prohibir la participación de "hombres biológicos en este deporte".

Hunter saltó a la fama por primera vez durante la final del Campeonato Femenino de Inglaterra en 2023 después de salir victorioso contra Mary Talbot-Deegan , terminando 3-1. Hunter había logrado llegar a la final después de imponerse a Ellise Scott, una estrella en ascenso de 11 años en el mundo del billar, ganando 2-0 contra ella en la semifinal. El evento había sido el debut de Scott en el torneo y, antes de su partido contra Hunter, había logrado tres victorias contra oponentes femeninas experimentadas.

Hunter había estado participando en deportes de taco femeninos desde 2021, solo un año después declararse transgénero. En su primer año de competición, ascendió a la decimocuarta posición en el ranking mundial de billar femenino y desde entonces ha ganado un total de 7 títulos femeninos. Entre ellos, el Abierto Femenino de Estados Unidos de 2022 y el Abierto Femenino de Australia de 2022, donde recibió 9.000 dólares australianos en premios.

Antes de la transición, Hunter jugó en una liga amateur mixta durante cinco años. Hablando con Snooker Zone en 2021 , Hunter admitió que no tenía intención de competir profesionalmente hasta que descubrió que había una gira femenina.

“Hasta este año, los deportes de taco eran solo un pasatiempo, algo que hacía una vez, tal vez dos veces por semana, pero ahora que sé que hay un tour femenino, creo que eso cambiará”, dijo en ese momento . “Con los hombre era una basura, así que decidí hacerlo en la categoría femenina. Cambié mi género por mi bienestar y mi vida, no por nada más”.

Sin embrago la críticas no la han dejado en toda sus carrera. Después de su victoria en el Abierto Femenino de Estados Unidos de 2022, la ex campeona mundial femenina María Catalano criticó las políticas que permiten a los hombres competir contra las mujeres. En una entrevista con The Sportsman , Catalano argumentó que el billar femenino debería excluir a los hombres de las categorías femeninas, como lo han hecho algunas ligas de rugby, para garantizar la equidad para las mujeres.

“Hemos luchado muy duro por nuestros derechos en el pasado: yo, Reanne Evans y otros conseguimos que la gente escribiera cartas para permitirnos jugar en ligas y clubes que prohibían a las mujeres. No creo que las mujeres puedan competir contra los hombres en igualdad de condiciones en el deporte. Estamos conectados de manera diferente, pensamos de manera diferente. Somos mentalmente diferentes”, dijo Catalano.

La Asociación Mundial de Billar y Snooker Profesional (WPBSA) publica una clasificación internacional de jugadores mixtos. La mujer con el ranking más alto en su lista actual, Mink Nutcharut, figura en el puesto 119.

Hunter, sin embargo, asegura que ser víctima de una actitud transfóbica.

El próximo Campeonato Inglés de Snooker Femenino está programado para el 24 de mayo de 2024. Está organizado por la Asociación Inglesa de Snooker y Billar (EPSB) , que es el organismo rector nacional de este deporte en Inglaterra. Describen su objetivo como crear un "entorno de entrenamiento estructurado que inspirará a todos, independientemente de su género, capacidad o etnia, a alcanzar su potencial en nuestro deporte".

La EPSB tiene una política de diversidad, equidad e inclusión con una extensa sección sobre discriminación, que incluye la prohibición de cualquier “condición, norma o práctica [que]… ponga en particular desventaja a las personas que comparten una característica protegida”. En cuanto a su lista de características protegidas, la EPSB incluye “género, identidad de género, estado civil, orientación sexual, raza, color, nacionalidad, religión, edad, discapacidad, VIH positivo, patrón de trabajo, responsabilidades de cuidado, actividad sindical o creencias políticas”.

A principios de 2023, el Ultimate Pool Group y la Federación Mundial de Billar de Ocho Bolas habían afirmado que las jugadores transgénero no podrían jugar contra las mujeres pero su decreto fue revertido en octubre, lo que ha provocó la indignación de las jugadoras..

Y es que no es primera vez que la inclusión trans en este deporte provoca un sonora polémica. En noviembre pasado, una jugadora de billar se negó a competir contra un oponente masculino identificado como trans en un campeonato femenino en Gales. Lynne Pinches llegó a la final de un torneo de billar, pero al conocer quien era su rival, cogió el taco y se marchó entre aplausos del público. Días después, dos jugadoras de billar más también se negaron a competir contra Haynes en solidaridad con Pinches durante el torneo Ultimate Pool en Blackpool, Reino Unido.

En enero, Pinches en baezó una campaña para sacar adelante una demanda contra la Federación Mundial de Pool Eightball (WEPF) y Ultimate Pool Group (UPG), acusando a los órganos rectores de someter a las mujeres “a discriminación sexual directa y acoso por motivos de sexo”.

El debate está servido y Jamie Hunter podrúia encontrarse cn otro plantón el próximo mes de mayo.