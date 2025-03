La increíble historia de los hermanos de Julián Álvarez que juegan en España

Julián Álvarez se ha consolidado como una de las grandes figuras del fútbol argentino e internacional, destacándose en River Plate, Manchester City y ahora en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el talento futbolístico no es exclusivo del delantero, ya que sus hermanos, Agustín y Rafael Álvarez, también han seguido el camino del deporte en España, defendiendo los colores del Club Argentino de Fútbol.

Este modesto equipo, fundado en 2023, milita en la octava categoría del fútbol español y ha sorprendido con una campaña destacada que lo tiene como líder de su zona tras 17 jornadas disputadas. Agustín, conocido como "Turrón", juega como lateral izquierdo, mientras que Rafael, apodado "Punchi", se desempeña como mediapunta. Ambos han sido piezas clave en el rendimiento del equipo y comparten la pasión por el fútbol con su hermano mayor. Los hermanos Álvarez han contado con un seguidor de lujo en varios encuentros: Julián, quien, siempre que su agenda lo permite, acude a alentarlos desde la tribuna. En una entrevista con el diario Marca, los futbolistas expresaron lo especial que es para ellos contar con su apoyo. “Es muy lindo. Nos acompañó mucho y siempre. Estamos muy unidos. Nosotros lo vamos a ver a él y él nos viene a ver cuando puede”, destacaron.

El vínculo entre los hermanos no se limita al aliento en los partidos, sino que también se refleja en consejos futbolísticos que Julián les brinda en momentos de descanso. “Nos dice que juguemos y disfrutemos. A veces, tomando mate nos decimos alguna cosa futbolística, pero siempre buena y para crecer”, comentó Rafael. Agustín relató cómo llegó a formar parte del equipo y lo que lo motivó a unirse a este proyecto. “Me junté con Adrián, el presidente, y me comentó el proyecto. Me gustó la idea y, además, que en Madrid existiera un equipo llamado Argentino, con la camiseta blanca y celeste, fue todo muy idílico. Aquí estoy. Rafa también dijo lo mismo”, explicó.

El impacto de Julián Álvarez trasciende la cancha y llega hasta el vestuario del Club Argentino, donde sus compañeros de equipo están fascinados con su historia y legado futbolístico. “A los chicos les encanta saber de Julián y están muy contentos cuando viene a vernos. Es una motivación extra cuando está aquí y ve cómo juega Argentino. Estamos muy unidos. Son los valores que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestra familia y vamos para todos lados juntos, tanto en casa, como en Buenos Aires, River, Manchester y ahora en Madrid”, contó Rafael.

La historia de los hermanos Álvarez refleja la pasión por el fútbol que corre por sus venas y la fuerte unión familiar que los caracteriza. Mientras Julián brilla en la élite del fútbol mundial, Agustín y Rafael continúan construyendo su propio camino en el Club Argentino de Fútbol, con la ilusión de seguir creciendo y dejar su huella en el deporte.