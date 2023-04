Los increíbles números de Rodrygo en la Liga de Campeones

Mientras la afición del Chelsea se marchaba del campo a diez minutos del final, Stamford Bridge sonaba como si fuera el Bernabéu, con los madridistas que estaban en la grada pidiendo a Nacho que se quedara la temporada que viene. Así de dominante es este Real Madrid, que ya dejó mudo a Anfield en la ronda anterior y anoche salió ileso de Londres camino de las semifinales. Un partido de máxima exigencia por mucha crisis en la que estén los «blues» y en el que reinó Rodrygo como hace siempre, sin inmutarse. No se le cambia la cara de niño bueno en ningún momento, pero hace muchísimo daño, especialmente en Champions, su competición fetiche. Con los dos tantos de ayer llega a los 15 goles en 37 partidos de Liga de Campeones, mientras que en Liga ha hecho 12 en 100 encuentros y 16 en 117 partidos contando todas las competiciones que no son la Champions. ¿La explicación? No la tiene ni el propio protagonista. «Hasta hoy no sé explicarlo, pero es una competición muy especial para mí, siempre que juego hago algo para ayudar al equipo», explicaba el brasileño en Movistar, donde también desveló por qué celebró el primer gol a la manera de Cristiano. «Primero pensé en resbalar de rodillas, pero tengo una pequeña inflamación y no era lo mejor, así que me acordé de mi ídolo y pensé en hacer la celebración de Cristiano». Después del segundo gol sí se arrodilló y apuntó con los pulgares al cielo, para celebrar una gran noche para él que pudo ser incluso mejor, porque en la primera parte tuvo la ocasión más clara de los blancos, y la estrelló en el palo de Kepa.

«Es un placer estar en el Real Madrid, tenemos la obligación de llegar a semis y de ganar siempre que se pueda esta competición. Eso está en nuestra cabeza, desde que llegué he alcanzado las rondas finales y espero seguir así», continuaba Rodrygo, que se llevó los elogios de su técnico. «Justo antes del primer gol tuve una charla con él en la banda para resolver un problema defensivo que teníamos que arreglar cuando no teníamos el balón. Con el balón no hay nada que enseñarle. Ha jugado un partido menos bueno que otros en los que no ha marcado, pero esta vez tuvo una efectividad impresionante. Tenemos la suerte de tener jóvenes con una energía y una calidad espectacular. Nos dan mucha confianza para el futuro», reconocía Ancelotti, que va a jugar sus cuartas semifinales en cuatro temporadas con el Real Madrid. En su primera etapa ganó la Décima y ahora ya tiene en el currículum la Decimocuarta y otra «semi» que le va a permitir alcanzar a Alex Ferguson como técnico con más partidos dirigidos en la máxima competición europea. «Es un honor llegar a la altura de un gran entrenador y persona como es Sir Alex», dice. El Madrid ha llegado a 11 de las últimas 13 semifinales y esta temporada ha ganado los cuatro partidos de octavos y cuartos. «El equipo está en un buen momento», confesaba Ancelotti.