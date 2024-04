La indignación de un asesor de Laporta con el VAR

El Real Madrid ganó en el último minuto al Barça por 3-2 en un partido que estuvo repleto de polémica. Ter Stegen y Xavi reprocharon al colegiado que anulase un gol, según ellos legal, de Yamal a Lunin. Por su parte, Ancelotti desmiente que ese balón entrase y afirma que hubo un penalti ni pitado a Lucas Vázquez. Desde ambas directivas no quisieron pronunciarse, al menos públicamente. Todos, a excepción de Enric Masip, asesor del presidente Joan Laporta y miembro de la Comisión deportiva del FC Barcelona. Masip no pudo aguantar y explotó al final del Clásico contra el Real Madrid para criticar la actuación de Soto Grado.

"¿En serio? ¿Para nosotros nunca hay un último defensa para que sea roja? Las imágenes del VAR nunca coinciden con las que enseñan las cámaras. Ante la duda …Nos hemos acostumbrado a esto, y son muchos puntos, partidos etc. ¿Para qué sirve el VAR? ¡Si no vas a mirarlo!", dijo en su cuenta de X -anteriormente conocido como Twitter-. La reflexión de Masip contó con el apoyo de muchos seguidores culés y generó el enfado de otros usuarios que creen que no lleva razón.

Masip fue una estrella del balonmano en el Barça. Con la camiseta del Barça lo ganó todo. En su currículum destacan seis Champions, ocho Ligas Asobal, dos Recopas, una Copa EHF, cinco Supercopas de Europa, seis Copas del Rey, cinco Copas Asobal y ocho Supercopas de España, entre otros títulos. Con la selección española fue medalla de plata en el Europeo de 1996, bronce en el Europeo de Croacia (2000) y bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl (2000).

Laporta siempre confió en él y le llegó a nombrar asesor. Sin duda, Masip se caracteriza por mostrar sin miedo sus opiniones. En su día, Masip también salió en defensa de Laporta cuando De Jong dijo que el club le quería vender.

Tras la derrota ante el Madrid, el Barça afronta un escenario catastrófico porque únicamente se juega la segunda plaza para salvar una temporada horrible. Los de Xavi quedaron eliminados de la Copa del Rey, la Champions y segundos en Liga, de momento a 11 puntos del líder. La continuidad de Xavi parece una auténtica utopía, ya que fue el propio técnico el que quiso dar ese paso tras perder contra el Villarreal y adelantar su marcha a final de la actual campaña.