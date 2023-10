La indignación de la televisión japonesa por las collejas de Yuri a Kubo

El derbi vasco entre la Real Sociedad (3-0) y el Athletic Club de Bilbao escondió varias anécdotas con Take Kubo. Más allá del famoso baile, también destacó las collejas que recibió de Yuri Berchiche. "Iba tranquilo hacia mi campo y me ha pegado dos collejas. Me he dado cuenta de que ha sido Yuri, que estaba muy caliente", denunció el futbolista de la Real. No me quería meter, lo que pasa es que me ha pegado dos hostias. Si yo me caigo ahí, a lo mejor es roja. Pero yo no me quería caer, quería ser prudente. He ido a reclamarlo, nada más", afirmó.

La televisión japonesa sí mostró las imágenes en las que Yuri Berchiche daba las dos collejas a Take Kubo durante el partido. Las redes sociales estallaron cuando vieron esos gestos y criticaron abiertamente a la competición española por no mostrar esas imágenes.

Queda por ver si LaLiga toma medidas en este contexto después de que las cámaras japonesas sí mostrasen los hechos. En otros partidos sí se ha amonestado con ciertas sanciones este tipo de comportamientos. La tensión del derbi siempre agrava estas conductas, pero ahora está en manos de Javier Tebas analizar si realmente es sancionable.

Kubo está siendo una de las revelaciones de la competición, tal y como ratificó en el derbi vasco con un nuevo gol que le posiciona como el líder de la Real Sociedad. Ya durante la anterior campaña, el japonés registró unos buenos números, pero Alguacil dio con la tecla correcta para pulirle ciertos detalles y que ahora sea todavía mejor dentro del área rival.