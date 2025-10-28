El inolvidable viaje de "Chana" con el Inter Valdemoro al Coliseum: "Se rompió el bombo, pero cantaré a pulmón"

El Inter de Valdemoro es un club humilde que milita en Primera Autonómica, sueña con ascender a Tercera RFEF y hoy ejercerá como local en el Coliseum Alfonso Pérez con el apoyo de 7.000 hinchas que cubrirán los 18 kilómetros que separan Valdemoro de Getafe. Entre los aficionados se encuentra Isaac, más conocido como «Chana». «Me llaman así desde hace 37 años por un error al pronunciar China en inglés… y se quedó. Es un apodo que me persigue con orgullo», dice entre risas. Hoy su voz será el motor de la grada del Inter. Coordinará la animación, aunque el destino le jugó una mala pasada: su bombo se rompió en el último partido y no lo han podido reparar a tiempo. «Lo rompí el miércoles… Lo están arreglando. Cantaré a pulmón, que no falte ni una canción», dice con determinación.

Isaac apoya al Interde Valdemoro de forma ininterrumpida desde hace cuatro años. Antes se acercaba en ocasiones al Polideportivo El Restón. «Voy a todos los partidos, y siempre los animo, en los buenos y en los malos momentos. Para mí no son solo jugadores: son familia», asegura. Su vínculo con el club se fortaleció durante un incidente en la grada, cuando un altercado entre aficionados le llevó a tomar el bombo y el megáfono para calmar los ánimos. «Desde ese momento, me dejé la voz por ellos en cada partido. Cuando las cosas no van bien, ahí estoy yo para empujarlos. Esto es más que fútbol», relata.

En los partidos de casa la entrada ronda los 400-500 espectadores. En los desplazamientos hay máximo 50 aficionados, pero lo de hoy es diferente. Los jugadores, conscientes de la magnitud del duelo, comparten la emoción de la hinchada. Rubí es uno de los líderes del vestuario: «Vamos con mucha ilusión. Sabemos cómo juega Bordalás: duro, al choque, a los duelos. Vamos a hacer todo lo posible para complicarles el partido». Alejandro Briega, otro de los importantes, mezcla humor y prudencia: «Si ganamos saldremos de fiesta, pero sabemos que va a ser difícil. Bordalás es un gran entrenador, y el Getafe, criticado por su juego, tiene resultados impresionantes». Ambos valoran la presencia de «Chana»: «Es el más animal en lo suyo, el número uno. Siempre está ahí dejándose todo».

El Inter de Valdemoro tiene raíces humildes y un corazón enorme. Fundado en 1983 por un grupo de amigos desempleados con el nombre de Inter Parados, comenzó en la Liga Marca y en 1985/86 se federó, forjando una historia marcada por esfuerzo, constancia y cercanía con su comunidad. «Hace dos años, en Liga contra el Periso, casi logramos el ascenso a Autonómica. La temporada pasada, ganar la final de la Copa Federación 1-0 al Moratalaz fue increíble. Y este año, los dos partidos previos de la Copa del Rey contra el Universitario de Canarias… sentir esa emoción en directo no se puede explicar», apunta «Chana». «Esto va a ser más que un partido de fútbol contra el Getafe: es nuestra vida, nuestra pasión, nuestro Inter de Valdemoro. ¡Hoy todos somos uno, y nadie nos va a callar!», asegura «Chana», que no tendrá el bombo en el Coliseum, pero sí un altavoz.