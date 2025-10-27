Mayoral se enfrenta a su hermano Cristian en Copa del Rey

Borja Mayoral contra Cristian Mayoral. Ese será el duelo más esperado de la eliminatoria de primera ronda de la Copa del Rey que disputarán el Inter de Valdemoro y el Getafe. Ambos hermanos, con diferentes camisetas, se cruzarán en un duelo en el que los hombres de José Bordalás no desean convertirse en noticia por caer eliminados frente a un club de categoría territorial.

El Inter de Valdemoro se ganó su plaza para la primera ronda de la Copa del Rey tras eliminar al Universitario a doble partido. Después de empatar 1-1 en la ida, superó a su rival 1-3 en Las Palmas para conseguir una clasificación histórica que, tras el sorteo, emparejó a Borja y a Cristian Mayoral.

Es muy posible que el delantero del Getafe no aparezca por la alineación. Va por el buen camino en la búsqueda de su mejor estado de forma (marcó el tanto de la victoria del conjunto azulón en San Mamés este fin de semana) y seguramente José Bordalás le reserve para empresas más complicadas.

Sin embargo, como mínimo podrá saludar a su hermano pequeño e incluso enfrentarse a él sobre el césped durante algunos minutos de la segunda parte. Y se encontrará con un jugador que es un trotamundos del fútbol madrileño. Cristian Mayoral ha vestido las camisetas del Atlético de Madrid, Carabanchel y Parla, además de vivir una aventura en el extranjero en el Braunschweig alemán.

Cristian Mayoral había pedido enfrentarse a su hermano en Copa del Rey

Durante el sorteo, Cristian, de 32 años y referente de Borja cuando era niño, ya pidió un deseo que fue cumplido: "Nos gustaría que nos pudiera tocar el Getafe y poder enfrentarme a mi hermano". Después, una mano inocente emparejó a su equipo con el de Borja Mayoral y enseguida mostró su alegría. "Que se prepare. Es algo espectacular. Vamos a disfrutarlo al máximo".

Ese encuentro entre hermanos será en el Coliseum. Allí el Inter de Valdemoro, sexto clasificado en el grupo 2 de la Primera Autonómica (sexta categoría del fútbol español), disputará su encuentro porque su estadio, El Restón, no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por la organización.

El Getafe facilitó la celebración del duelo en su estadio y su rival aceptó la oferta. El Inter de Valdemoro será el equipo local pese a jugar en el estadio del Getafe y tendrá acceso a toda la recaudación.

Además, el Inter de Valdemoro ha decidido obsequiar con una entrada gratuita a cada jugador de todos los equipos que conforman la estructura del club desde los debutantes hasta los juveniles para convertir el encuentro "en una celebración", explicó en un comunicado.

La afición del Getafe se colocará en el fondo sur, habitualmente la ubicación de los visitantes. Desde esa zona animarán a los jugadores menos habituales en las alineaciones de José Bordalás que tendrán una oportunidad para reivindicarse ante su entrenador.

Para el Getafe, la Copa del Rey es una competición especial. Es el único trofeo oficial que ha acariciado en su larga historia. Perdió las finales de las temporadas 2006-2007 y 2007-2008 ante el Sevilla (1-0) y el Valencia (3-1), respectivamente, y desde entonces sólo alcanzó las semifinales en una ocasión (2009/10) y los cuartos en tres (2014/15, 2018/19 y 2024/25).

Incluso ha sufrido algún que otro sobresalto con eliminaciones llamativas en los últimos tiempos. De hecho, en tres cursos seguidos, entre el 2019-2020 y el 2021-2022, cayó estrepitosamente en segunda ronda frente a clubes como el Badalona, el Córdoba o el Atlético Baleares.

Por eso, los jugadores que habitualmente no son titulares con Bordalás deberán tener mucho cuidado ante un equipo claramente inferior como el Inter de Valdemoro. No quieren acabar señalados como los culpables de una pronta eliminación y no sólo está en juego demostrar a su entrenador que tienen capacidad para jugar encuentros de mayor nivel.

Nombres como el portero Jirí Letácek, el defensa Allan Nyom, los centrocampistas Yvan Neyou, Javi Muñoz o los atacantes Juanmi Jiménez, Abu Kamara y Álex Sancris, tendrán su oportunidad en el once. Nyom, sancionado dos partidos de Liga tras su expulsión ante el Real Madrid, sí que puede jugar en Copa del Rey según la normativa vigente.

Además, José Bordalás podría contar con alguno de sus canteranos. En la parrilla de salida están Ismael Beckhoucha, Luca Laso o Joselu Pérez, presentes en la última convocatoria de su entrenador para el choque que ganó en San Mamés 0-1 al Athletic. También deberá alinear a alguno de sus titulares, sobre todo en defensa, donde tiene menos recursos por la lesión de Davinchi.

No estropear esa victoria de prestigio en un campo selecto como el del Athletic será la prioridad del Getafe frente al Inter de Valdemoro. Volver a sumar tres puntos en Liga fue complicado después de cinco encuentros seguidos sin conseguirlo y caer eliminados en la primera ronda frente a un rival muy inferior sería un paso atrás considerable.