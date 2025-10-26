El padre de Lamine Yamal tras la bronca del Real Madrid - Barcelona: "Menos mal que sólo tiene 18 años"

El Clásico del Santiago Bernabéu se saldó con victoria para el Real Madrid por 2-1, pero el marcador fue solo una parte del relato. La tensión en el terreno de juego, la bronca tras el pitido final y las reacciones posteriores lo convirtieron en un episodio más de una rivalidad que no entiende de treguas. El centro de la polémica: Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, y los comentarios provocadores desde el lado blanco, con Dani Carvajal y Vinicius Jr. como protagonistas.

Todo comenzó al terminar el encuentro. Carvajal, capitán del Real Madrid y recién ingresado en el tramo final sustituyendo a Valverde, se dirigió directamente a Lamine para decirle: "Hablas mucho". La frase, lanzada en tono provocador, no cayó en saco roto. Lamine respondió, visiblemente alterado, y tuvo que ser apartado por Camavinga. Al altercado se sumaron Casadó, por parte del Barça, y Courtois, del lado madridista. Y cuando el joven culé se retiraba hacia vestuarios, Vinicius, que ya había salido del campo, repitió la misma provocación desde la banda.

De Jong: "Que Carvajal le llame por teléfono"

El episodio no pasó desapercibido. En zona mixta, Frenkie de Jong fue claro al criticar lo ocurrido: "Vi cuando el árbitro pitó el final que había jugadores del Real Madrid corriendo hacia Lamine. Fue un poco exagerado todo, pero es cosa de ellos y ellos sabrán por qué lo hicieron".

El centrocampista neerlandés también cargó directamente contra Carvajal, cuestionando su comportamiento como capitán del club y de la selección: "Le puede hablar por privado si le conoce y no hacer gestos. O llamar por teléfono".

Además, salió en defensa de su joven compañero tras las polémicas declaraciones de la semana anterior, donde Lamine, durante una transmisión de la Kings Leaguem dejó entrever que el Real Madrid podía “robar”: "Lamine no ha dicho que roba, directamente no. Está en la Kings League, le crean algo, y yo no le he escuchado diciendo eso. Es muy exagerado y puedo entender que estén enfadados pero no ha sido tan grande."

Otro de los protagonistas que habló tras el choque fue Ronald Araújo, que participó en la escena final como mediador: “No vi lo que pasó, yo solo fui a separar”, explicó el uruguayo, que evitó ahondar en la polémica.

Araújo: "No hablo de Lamine Yamal"

Cuando fue preguntado por Lamine, su respuesta fue firme y con tono protector: “No voy a hablar de Lamine. Es un gran profesional, de los mejores del mundo y estoy contento que esté con nosotros. Es mayor de edad y sabe lo que tiene que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y creyendo en lo que hacemos”.

Por su parte, el ayudante técnico del Barça, Marcus Sorg, también se refirió a Lamine en rueda de prensa, reconociendo la dificultad que tuvo el joven en el desarrollo del partido: "No ha sido fácil para Lamine. Hemos hablado en el descanso y teníamos que buscarle más en el uno contra uno. Han sido mejores que nosotros, lo tenemos que aceptar. Lamine lo ha intentado todo, pero los defensores han hecho un gran trabajo y tenemos que aceptarlo”.

Sorg fue más allá y analizó los factores que pudieron haber condicionado el rendimiento del extremo: “Después de la lesión, necesita ritmo y más partidos. Es algo normal. Tiene 18 años. Hay que darle tiempo y ayudarle, todos juntos. Tenemos que trabajar con él para sacar su mejor versión”.

Y el padre de Lamine Yamal

Además, dejó caer que el ambiente del Bernabéu pudo pesar sobre el joven: “Quizá un poco. Está aprendiendo a lidiar con el público, los gritos, los silbidos. Es un proceso y algo normal. Hoy no ha sido muy fácil para él”.

Y el último que habló fue el padre de Lamine Yamal: Menos mal que solo tiene 18 años. Nos vemos en Barcelona", escribió en las redes sociales.