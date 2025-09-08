Islam Makhachev carga contra Ilia Topuria por evitar a Tsarukyan: "No es ningún secreto que está esquivando la pelea"

La incógnita sobre cuándo y contra quién regresará Ilia Topuria sigue presente. Han pasado tres meses desde que el hispano-georgiano peleara por última vez en la UFC, y su vuelta a la jaula continúa siendo un misterio.

Uno de los grandes interrogantes es el rival al que enfrentará en la que será su primera defensa por el título. Varios han sido los nombres que han sonado, pero el que más se ha repetido ha sido el de Arman Tsarukyan.

El armenio ha buscado llamar la atención de la UFC y del campeón a base de mensajes en sus redes sociales tratando de provocar una reacción del hispano-georgiano que nunca ha llegado. Sin embargo, parece que a día de hoy es la opción más probable dada su posición en el ranking del peso ligero.

El pique entre ambos es evidente, y ahora Islam Makhachev, excampeón de la división y uno de los deseos personales de Ilia Topuria, se ha pronunciado al respecto de este combate. Y es que el daguestaní ha acusado a Ilia de estar evitando la pelea y, por tanto, enfrentar a Arman Tsarukyan.

El mensaje de Makhachev a Topuria

El hispano-georgiano no quiere darle la oportunidad a Arman Tsarukyan de pelear por el cinturón. Así lo ha expresado en varias ocasiones, asegurando que ya tuvo su momento en enero de este mismo año y lo desaprovechó.

Y ante esta negativa, el excampeón de la división, Islam Makhachev, ha afirmado que Ilia Topuria está tratando de evitar el combate contra el armenio. Un mensaje que ha tenido una gran repercusión debido a que en los últimos días se está especulando mucho sobre el próximo reto del hispano-georgiano.

En una rueda de prensa en Rusia, el daguestaní se mostraba así de contundente: "No es ningún secreto que Ilia ha estado evitando a Arman. Ya he visto algunos comentarios en internet donde dice: 'Prefiero retirarme que pelear con Arman'. Arman ha estado en una buena racha y debe ser la prueba más difícil para el campeón".

Un mensaje que crea aún más rivalidad

Tras estas declaraciones, el daguestaní vuelve a aparecer en la conversación, centrando la mirada de todos los aficionados en una rivalidad que está creciendo con el paso de los meses. Hace un año, era el propio Islam Makhachev el que negaba la oportunidad por el cinturón al hispano-georgiano, que aún se mantenía en el peso pluma.

Sin embargo, la última actuación de 'El Matador' parece haber cambiado de opinión a Islam, que ahora sí aceptaría un combate contra el hispano-georgiano. Por ello, cualquier interacción entre ambos peleadores va a suponer que el interés entre los dos luchadores crezca.

La pelea parece que será una realidad en un futuro próximo, pero ambos tienen caminos diferentes en estos momentos. Islam se enfrentará a Jack Della Maddalena el próximo 16 de noviembre por el cinturón del peso wélter, mientras que Ilia Topuria parece que realizará su primera defensa del título a principios de 2026.

Tras esto, y en función de los resultados, el combate entre ambos podría ser una buena opción para la UFC.

El representante de Justin Gaethje pide a la UFC el combate con Ilia Topuria

A pesar de que Arman Tsarukyan se ha postulado como la mejor opción para enfrentarse a Ilia, lo cierto es que dentro de la ecuación también se encuentra Justin Gaethje. El estadounidense se encuentra en el top 5 de la división y ha amenazado a la compañía con retirarse si no obtiene su oportunidad.

Y es que tras vencer a Rafael Fiziev en su último combate, Gaethje busca de nuevo su oportunidad por el título. Una oportunidad que llegaría tres años después de la última ante Charles Oliveira.

Por ello, y ante las últimas informaciones filtradas, el representante de Justin, Ali Abdelaziz, se ha pronunciado en una entrevista solicitando la oportunidad para su pupilo. "Parece que Arman podría pelear con Dan Hooker, y creo que lo correcto, considerando el trabajo que Justin Gaethje ha hecho por la UFC, es darle una oportunidad por el título contra Topuria", aseguraba para Submission Radio.