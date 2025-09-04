El representante de Justin Gaethje pide a la UFC el combate con Ilia Topuria: "Lo correcto es darle la pelea"

Son ya tres meses desde que Ilia Topuria se coronara como campeón del peso ligero de la UFC. Desde entonces, su figura ha ocupado las miradas de toda la división, que esperan impacientes su oportunidad para pelear con el campeón.

A pesar de haber peleado a mediados de junio, no existe confirmación acerca de si el hispano-georgiano regresará al octágono antes de final de año para realizar su primera defensa del título. De hecho, los últimos rumores apuntan a que esperará hasta 2026 para hacer su regreso, todo ello motivado por la información que asegura que Aleksandre Topuria estará peleando el próximo 22 de noviembre en Catar.

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha especulado acerca de cuál será su próximo enfrentamiento. Tras alzarse como campeón, varios luchadores mostraron su interés por ser el siguiente contendiente. Entre ellos se encontraba Justin Gaethje, que actualmente se encuentra en la quinta posición dentro del ranking del peso ligero.

Tras haber declarado que quiere ser el siguiente, al mismo tiempo que amenazó a la UFC con retirarse si no se le entregaba la oportunidad, su representante ha alzado la voz solicitando el combate.

El representante de Justin Gaethje reclama el combate con Topuria

Varias son las opciones que tiene la UFC sobre la mesa para Ilia Topuria. El campeón defenderá el título de las 155 libras, y aún no existe un contediente confirmado. No obstante, algunos nombres ya ha comenzado a aparecer. Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett y Justin Gaethje son los tres luchadores que se han rumoreado para el próximo combate del hispano-georgiano.

Todo parece indicar que Arman Tsarukyan regresará al octágono de la UFC en el mes de noviembre, por lo que la pelea con Topuria queda descartada de manera temporal. Ante esta situación, el mánager de Justin Gaethje, Ali Abdelaziz, se ha pronunciado en una entrevista solicitando la oportunidad para su pupilo.

"Parece que Arman podría pelear con Dan Hooker, y creo que lo correcto, considerando el trabajo que Justin Gaethje ha hecho por la UFC, es darle una oportunidad por el título contra Topuria", aseguraba para Submission Radio.

Además, ha aclarado que la idea del estadounidense de retirarse en caso de no recibir la oportunidad titular sigue firme, por lo que la UFC se encuentra en una encrucijada.

Topuria no regresará hasta 2026

Pase lo que pase, parece que la UFC tiene tiempo de concretar el futuro de Ilia Topuria. Y es que los rumores señalan que el hispano-georgiano esperará hasta 2026 para hacer su reaparición en la mayor liga de artes marciales del mundo.

De ser así, se confirmaría la información ofrecida por Arman Tsarukyan, que recientemente declaró en una entrevista que quería regresar lo antes posible a la jaula puesto que el campeón no volverá a pelear hasta 2026.

En este caso, esta demora se justifica con el próximo combate de Aleksandre Topuria que tendrá lugar en Catar el 22 de noviembre. Ambos hermanos colaboran en conjunto para preparar sus combates, y en esta ocasión no será diferente. Ilia Topuria estará en la esquina de su hermano y le ayudará durante todo el campamento de preparación, por lo que su regreso podría llegar a partir de marzo de 2026.

Islam Makhachev, en el horizonte

El futuro más próximo es una defensa del cinturón, pero a un largo plazo la idea de disputar una 'superpelea' con Islam Makhachev sigue presente. Recientemente, el daguestaní ha dejado caer su intención de pelear con el Ilia tras su combate por el cinturón del peso wélter ante Jack Della Maddalena.

Y aunque no hay nada hablado de manera firme, la realidad es que la UFC contempla dicha posibilidad. Dana White ya se ha mostrado a favor de dicha pelea, por lo que no es descartable que en 2026 se produzca uno de los mayores combates de la historia.