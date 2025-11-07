Islam Makhachev se rinde ante la grandeza de Ilia Topuria: "Él sería uno de los más grandes..."

Islam Makhachev e Ilia Topuria tienen una historia por resolver. Ambos luchadores han pertenecido a categorías distintas durante su carrera en la UFC, pero podrían encontrarse en un futuro cercano dentro de la división del peso wélter.

Sin embargo, todo está en manos del daguestaní. Se enfrentará a Jack Della Maddalena el próximo 15 de noviembre por el cinturón de la categoría. Un reto que sin duda marcará el transcurso de la compañía puesto que el ruso podría convertirse en doble campeón.

Islam dejó vacante el título del peso ligero, que ahora ostenta el hispano-georgiano, para buscar un nuevo reto en su carrera ascendiendo a las 170 libras. Tan solo una semana resta para que ambos luchadores se vean las caras en el centro del octágono, y el ruso ya se encuentra en Estados Unidos preparando los últimos detalles.

No obstante, durante la semana ha sido entrevistado en diversas ocasiones, y una de las preguntas ha ido relacionada con Ilia Topuria. Durante la entrevista para Match TV, le preguntaron acerca de una comparación entre él y Topuria respecto a la rivalidad que tuvieron Khabib y Conor McGregor, y su respuesta se convirtió en un halago para el actual campeón de las 155 libras.

Islam se rinde ante la grandeza de Topuria

La relación entre Islam y Topuria es de rivalidad, pero siempre desde el respeto. Tanto el ruso como el hispano-georgiano son sabedores del nivel del otro, y así lo han manifestado en diversas ocasiones. Es por ello que Makhachev no ha tenido ningún problema en alabar el estatus de Ilia Topuria dentro de la UFC.

"No creo que haya comparación. Pero si comparas intereses, él es uno de los más grandes. Si tuvieras que elegir a alguien ahora, él (Ilia Topuria) sería uno de los más grandes. Y un Khabib contra Conor, no creo que vuelva a suceder", eran las palabras de Islam para Match TV.

Ilia Topuria le arrebata el número uno

Se trata de unas declaraciones que resultan extrañas de escuchar, puesto que hasta ahora nunca se había pronunciado acerca de Ilia de manera positiva. Sin embargo, lo cierto es que Islam tiene motivos para hacerlo después de la última victoria del hispano-georgiano.

Tras vencer a Charles Oliveira y convertirse en doble campeón de la UFC, Ilia pasó a ser el número uno libra por libra de la compañía, destronando precisamente a Islam Makhachev después de bastante tiempo en la cima.

Ambos quieren verse las caras

El hispano-georgiano no se ha olvidado de Islam Makhachev. El excampeón del peso ligero se enfrentará a Jack Della Maddalena el próximo 16 de noviembre por el cinturón del peso wélter ante la atenta mirada de Ilia.

Y es que en caso de vencer, parece que 'El Matador' lo tiene claro. El objetivo es luchar por la tercera corona para tratar de hacer historia. Así lo confirmaba durante una charla en Georgia: "Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título".

Tras estas declaraciones, el daguestaní también se manifestó. Ante la invitación de Topuria, Makhachev no se resiste y afirma que quiere realizar ese combate. Durante una entrevista para ESPN, Islam ha asegurado que quiere estar presente en la cartelera de la Casa Blanca y que estaría dispuesto a pelear con Topuria.

"Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla", declaraba.

Lo cierto es que la cartelera de la Casa Blanca está aún por construirse, por lo que existe la posibilidad real de que ambos se enfrenten en dicho evento. Eso sí, todo pasa por que Islam obtenga el cinturón del peso wélter, puesto que es el premio que busca el hispano-georgiano.

Las especulaciones se siguen sucediendo, y mientras muchos aseguran que Ilia pretende defender su cinturón en enero, otros creen que 'El Matador' podría esperar a Islam Makhachev hasta el propio mes de junio.

Todo sigue en el aire y el futuro se irá descubriendo con el paso de las semanas, pero la realidad es que, de producirse este combate, sería uno de los más grandes en la historia de la UFC.