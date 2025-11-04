El ultimátum de Justin Gaethje a la UFC para pelear con Ilia Topuria : "Si Paddy recibe la oportunidad antes, no volverá a pelear"

La UFC e Ilia Topuria mantienen el secretismo sobre qué va a ser lo siguiente para el hispano-georgiano. A pesar de las informaciones que se van divulgando, la realidad es que no hay nada pactado entre las dos partes, por lo que la fecha y el rival sigue siendo un misterio.

Paddy Pimblett parece el mejor posicionado para pelear en la primera defensa del cinturón del campeón, pero no hay un contrato firmado de por medio. Todo son palabras y especulaciones por saber el futuro de 'El Matador'.

Las dudas siguen presentes y otro de los nombres involucrados en esta historia ha vuelto a pronunciarse. Y es que Justin Gaethje, que se mantiene en la mesa como posible rival de Ilia Topuria, ha dejado clara su postura: o es el siguiente en la fila o se retira de las MMA.

El ultimátum de Justin Gaethje

Justin Gaethje cree firmemente que es merecedor de la oportunidad por el cinturón. Así lo ha dejado claro en varias ocasiones, por lo que su molestia con la UFC es más que evidente. Las últimas informaciones apuntan a que Paddy Pimblett será el elegido para recibir la oportunidad, algo que no le ha sentado muy bien.

Es por ello que el estadounidense lo tiene claro: si Paddy recibe la oportunidad, no volverá a competir para la UFC. Así lo ha reflejado su manager Ali Abdelaziz en declaraciones para Submission Radio, donde ha confirmado que colgaría las guantillas en ese caso.

"Justin Gaethje nunca falta a su palabra. Si Paddy lo salta en la fila, se retirará y nunca más volverá a pelear en la UFC", ha asegurado. De esta forma, el peleador estadounidense dejaría su carrera profesional ante lo que cree es una injusticia tras su larga trayectoria dentro de la compañía.

Islam Makhachev cree que Paddy "no es un reto"

En medio de toda la polémica, aparece Islam Makhachev. El ruso, posible rival de Ilia Topuria en el futuro, se ha mojado acerca del combate que se especula entre el inglés y el hispano-georgiano. El excampeón del peso ligero cree que Arman Tsarukyan o Justin Gaethje deberían de ser los siguientes en disputar el cinturón, pero nunca Paddy Pimblett.

Y es que Makhachev considera que Paddy no sería un reto para Ilia y que podría acabar con él de manera fácil. "Arman tiene que ser el siguiente... quizás Arman, quizás Gaethje. Paddy no. ¿A quién le ganó Paddy? A Tony Ferguson. A Chandler. Todos le ganaron a Chandler. Sinceramente, no es un gran reto para Topuria", confirmaba el daguestaní durante una entrevista para ESPN.

Enero en el punto de mira

Pasan los días y los aficionados de la UFC siguen haciendo predicciones sobre lo próximo para el campeón del peso ligero. El hispano-georgiano es uno de los luchadores más seguidos de la compañía, por lo que la expectación por verle de nuevo sobre el octágono de la UFC es máxima.

Según las primeras informaciones, el objetivo es que Ilia Topuria encabece la primera cartelera numerada del 2026 en enero. La mayor liga de artes marciales mixtas del mundo arrancará un nuevo contrato televisivo con Paramount, y qué mejor forma de hacerlo que con un combate por el título donde 'El Matador' esté de por medio.

El hispano-georgiano es sinónimo de éxito y, de estar presente, las visualizaciones se dispararían dado su tirón. Aún así, no hay nada firmado por el momento, y la UFC sigue trabajando en diversas posibilidades para esa fecha. Por su parte, Ilia se mantiene paciente y centrado en el combate de su hermano Aleksandre Topuria, que luchará el próximo 22 de noviembre.