Ilia Topuria mantiene el sueño de ser triple campeón: el hispano-georgiano reta a Islam Makhachev en la Casa Blanca

Son días calientes en el entorno Topuria. Por un lado, Aleksandre Topuria está a tan solo un mes de regresar a la jaula de la UFC. Por otro, el futuro de Ilia Topuria empieza a encarrilarse y la fecha de su próximo combate parece estar cerca de ser oficial.

El campeón de las 155 libras quiere defender el cinturón a inicios de 2026, y parece que Paddy Pimblett se ha puesto en cabeza para ser el rival elegido. Sin embargo, un sueño sigue rondando en la cabeza de Ilia Topuria: el de ser triple campeón.

El hispano-georgiano sabe que es un rato mayúsculo, pero sus intenciones siguen intactas. Hace varios meses confirmó que era un objetivo a cumplir, y a día de hoy lo mantiene. Tanto es así que Ilia ha vuelto a mandar un mensaje a Islam Makhachev con las miradas puestas en un hipotético combate en la Casa Blanca.

El reto de Topuria a Islam Makhachev

El hispano-georgiano no se ha olvidado de Islam Makhachev. El excampeón del peso ligero se enfrentará a Jack Della Maddalena el próximo 16 de noviembre por el cinturón del peso wélter ante la atenta mirada de Ilia.

En caso de vencer el daguestaní, parece que 'El Matador' lo tiene claro. El objetivo es luchar por la tercera corona para tratar de hacer historia. Así lo confirmaba durante una charla en Georgia: "Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título", aseguraba.

De esta manera, Ilia podría luchar por el tercer cinturón, tratando de hacer historia en las MMA, al mismo tiempo que pelea en la Casa Blanca, una cartelera que se producirá en junio y que mantiene expectantes a multitud de peleadores por la dimensión y la magnitud que supone pelear en la casa del presidente de Estados Unidos.

Topuria ya se pronunció hace unas semanas acerca de sus intenciones de estar presente en dicha cartelera, por lo que un combate contra el ruso en ese escenario sería el deseado por el campeón.

El 'recado' de Topuria al daguestaní

A pesar de que este es el objetivo de Ilia Topuria para 2026, lo cierto es que todo depende de lo que haga Islam Makhachev en su próximo combate. Una 'superpelea' entre Ilia e Islam estaría sujeta a poder colocar el cinturón del peso wélter en medio, algo que solo ocurrirá si gana el ruso en noviembre.

De no ser así, parece que el combate dejaría de interesarle al hispano-georgiano. Tal y como confirmaba en una rueda de prensa en Georgia, Ilia Topuria rechazaría pelear contra Islam en caso de que pierda.

"Si Islam pierde, podrá regresar a Daguestán, a su granja, y seguir pastoreando sus ovejas”, declaraba el campeón.

El entrenador de Makhachev señala la debilidad de Ilia Topuria

Ante un hipotético combate entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, el entrenador del daguestaní se ha pronunciado al respecto. Los caminos se empiezan a alinear para que ese combate sea una realidad, y Javier Méndez parece empezar a prepararse para ello.

El preparador mexicano, entrenador de Islam, ha comentado como sería un combate contra el campeón. En el podcast 'Know Time', Méndez ha apuntado cuál es la mayor virtud de Ilia: "Tiene el mejor boxeo del negocio. Hay que mantenerse fuera de la zona de boxeo", señalaba.

No obstante, también existe una debilidad, según Javier Méndez: "Su punto más débil es la zona de las patadas, y luego tienes que probar tu 'grappling' con él", declaraba.

Aunque todo siguen siendo especulaciones, lo cierto es que ambas partes siguen hablando de un hipotético combate que daría la vuelta al mundo. La pelea entre Topuria y Makhachev haría historia dentro de las MMA y todo parece encaminado a que, tarde o temprano, se produzca.

Por el momento, tan solo queda esperar a que se desarrollen los próximos combates entre ambos, pero la realidad es que ambas partes estarían dispuestas y tan solo falta que se alineen sus caminos para ver una de las peleas más grandes de la UFC.