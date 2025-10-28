Islam Makhachev acepta el combate con Ilia Topuria en la Casa Blanca: "Si la UFC quiere..:"

El combate entre Islam Makhachev e Ilia Topuria parecía un imposible hace menos de un año. El daguestaní consideraba que Ilia no había hecho lo suficiente como para merecer la pelea, y se negaba a pactar un enfrentamiento.

Sin embargo, el paso de los meses ha hecho que Makhachev cambie de parecer. El hispano-georgiano se convirtió el pasado mes de junio en doble campeón de la UFC, entrando en un grupo selecto de peleadores que cuentan con esa 'insignia'.

A partir de ahí, el ruso comenzó a encontrar cierto atractivo en un posible pleito entre ambos, pasando de la negación a la aceptación en poco tiempo. Ilia Topuria desea enfrentarse a Islam Makhachev, puesto que en mente tiene la idea del triple cinturón.

Así lo ha dejado saber en numerosas ocasiones, por lo que su intención es clara. En una de sus últimas declaraciones públicas, el campeón del peso ligero retó a Islam a pelear en la Casa Blanca, un escenario donde ambos luchadores podrían hacer historia.

Y ante tal invitación, el ruso no se ha quedado callado y ha respondido al hispano-georgiano.

Makhachev acepta el reto

"Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título", eran las palabras de Ilia Topuria hace unas semanas.

Tras el paso de los días, parece que el mensaje le ha llegado al ruso, que ha decidido responder a Topuria. Durante una entrevista para ESPN, Islam ha asegurado que quiere estar presente en la cartelera de la Casa Blanca y que estaría dispuesto a pelear con Topuria.

"Él quiere pelear en la Casa Blanca, yo también quiero estar allí. Será una gran pelea para la comunidad de MMA. Si la UFC quiere esta pelea, podemos hacerla", declaraba.

Makhachev peleará por el cinturón del wélter

Antes de un posible enfrentamiento entre dos de los mejores libra por libra de la compañía, Islam tendrá que pelear contra Jack Della Maddalena por el título del peso wélter. El combate será el próximo 16 de noviembre en Nueva York, y lo que suceda marcará el futuro de la UFC.

De hacerse campeón, la compañía tendría la excusa perfecta para juntar al hispano-georgiano y al daguestaní en un pleito que podría ser histórico. Sin duda, son dos de los peleadores que más expectación generan en la empresa, y el presidente de la UFC es consciente de ello.

Topuria rechazaría la pelea si Islam pierde

El objetivo de Ilia Topuria es conseguir lo que nadie ha conseguido hasta la fecha: ser campeón de tres divisiones diferentes. Todo depende de lo que haga Islam Makhachev en su próximo combate. Una 'superpelea' entre Ilia e Islam estaría sujeta a poder colocar el cinturón del peso wélter en medio, algo que solo ocurrirá si gana el ruso en noviembre.

De no ser así, parece que el combate dejaría de interesarle al hispano-georgiano. Tal y como confirmaba en una rueda de prensa hace unas semanas en su visita a Georgia, 'El Matador' rechazaría pelear contra Islam en caso de que pierda.

"Si Islam pierde, podrá regresar a Daguestán, a su granja, y seguir pastoreando sus ovejas”, declaraba el campeón.

El plan de Ilia Topuria para 2026

Sea como fuere, lo cierto es que el hispano-georgiano parece tener clara su idea para 2026. Por un lado, su intención es la de estar presente en la primera cartelera numerada del año en enero, que dará comienzo al acuerdo entre la UFC y Paramount. Aún con rival por confirmar, el objetivo es el de pelear a inicios de año y defender el cinturón de las 155 libras.

Tras esta primera defensa, Ilia esperaría a la UFC para saber si podría estar presente en la cartelera de la Casa Blanca. Esta tendrá lugar el 14 de junio, y tal y como ha confirmado Dana White, presidente de la UFC, se espera que sea una de las mejores carteleras de la historia dado el escenario que es. De hecho, todo apunta a que Conor McGregor estará presente ese día.

Aunque aún falta por confirmarse todo, lo cierto es que los mensajes que ha ido dejando el campeón apuntan a este calendario. En estos momentos, Ilia se encuentra centrado en el campamento de su hermano, que peleará el próximo 22 de noviembre, y a partir de ahí los aficionados podrán conocer más noticias acerca de lo que sigue para Ilia.