El 'palo' de Paddy Pimblett a Ilia Topuria... ¡y al Real Madrid!: "No puedo esperar para hacerte..."

Paddy Pimblett ha vuelto a la carga contra Ilia Topuria más fuerte que nunca. El inglés, sabedor de que sus opciones de pelear por el cinturón son altas, está tratando de aprovechar la oportunidad para calentar el combate.

Y es que en las últimas semanas, 'The Baddy' ha cargado contra el hispano-georgiano de todas las maneras posibles, incitándole a pelear próximamente y mostrando la gran rivalidad que existe entre ellos. Sin embargo, en esta ocasión el peleador de Liverpool ha querido dejar un recado a Ilia y al Real Madrid.

En más de una ocasión, el campeón se ha declarado un fan más del club blanco, y eso Paddy lo sabe. Este pasado martes, Liverpool y Real Madrid se vieron las caras en la jornada cuatro de la fase liga de la Champions League, y allí estuvo presente Paddy Pimblett, que ha mostrado en numerosas ocasiones su amor por el club.

El inglés retó a Ilia Topuria a estar presente en el partido y a verse las caras, pero nada de eso ocurrió. Tras el final del partido, con derrota del Real Madrid, el luchador publicó un mensaje que no gustará a ningún aficionado del Madrid.

Paddy carga contra Topuria y el Real Madrid

El Liverpool venció 1-0 al Real Madrid en Anfield. Un resultado que devuelve la esperanza a los 'reds' para optar por la clasificación directa. En el estadio se encontraba Paddy 'The Baddy' que celebró como su equipo ganaba al conjunto de Xabi Alonso.

Sin embargo, tras el pitido final el inglés mandó un recado en sus redes sociales. A través de una foto de Instagram, Pimblett cargó contra Ilia Topuria a la vez que lanzaba un 'palo' al Real Madrid tras caer derrotado en Anfield.

"¿Dónde estabas esta noche? ¿Pensé que eras fan del Real Madrid? No puedo esperar para hacerte bullying en el octágono como los 'reds' lo acaban de hacer a "tu equipo" durante 90 minutos", escribía el inglés.

Un golpe bajo para Ilia Topuria

Con estas palabras, Paddy Pimblett busca llamar la atención del hispano-georgiano para que acepte el combate. Sin embargo, se trata de un golpe bajo ya que el bullying es un tema delicado que ha afectado de cerca al campeón.

Tal y como expresó hace unas semanas en su visita a un colegio, en un acto organizado por la Comunidad de Madrid en contra del acoso escolar, 'El Matador' fue víctima de bullying durante su infancia, algo que le marcó como persona.

"Yo también he sufrido en algún momento de mi vida el bullying. Me sentía solo. Sentía mucho miedo. Lo importante es no callarse", afirmaba delante de cientos de niños.

Su último mensaje en redes

Pasan los días y no hay información acerca de cuándo y contra quién regresará el hispano-georgiano a la jaula de la UFC. Sin embargo, Ilia parece tranquilo esperando su momento sin desvelar nada. Y es que su último mensaje en redes muestra que no está pasando por su mejor momento.

"Mi problema era que quería llevar conmigo hasta la cima a gente que no me quería ver en la cima", publicaba hace unos días el campeón del peso ligero en su cuenta de Instagram. Un mensaje que desvela algún tipo de problema personal.

Mientras tanto, los aficionados esperan el regreso del hispano-georgiano al octágono con ansia. Un hipotético combate contra Paddy Pimblett vendería por todo lo alto dada la historia que hay detrás, y ambos luchadores podrían resolver sus problemas dentro de la jaula.

No obstante, parece que habrá que esperar para saber qué le depara a Ilia Topuria, ya que el frente de subir a la división del peso wélter y hacerse triple campeón sigue abierto.