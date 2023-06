Jesús Navas y Jordi Alba o cuando la edad no es un problema para la Roja

Luis de la Fuente se enfrenta a la posibilidad de ganar su primer título como seleccionador absoluto. Muy serio, después de la derrota en su segundo partido ante Escocia y de los rumores de que su futuro depende de lo que haga España en la Liga de Naciones que disputa entre el 15 y el 18 de este mes en los Países Bajos. «El presidente fue claro y contundente y dijo que esa información es falsa», se defiende el seleccionador.

Prefiere centrarse en lo que depende de él, en la lista de convocados que presenta trece novedades respecto a la primera. Faltan algunos jugadores por lesión o por no estar en las mejores condiciones físicas, como Balde, Pedri o Iago Aspas y otros que parecían destinados a tener un largo futuro al lado de Luis de la Fuente, como Nacho y Ceballos.

«Si alguien tiene alguna duda de lo que yo pueda sentir por Dani Ceballos...», afirma De la Fuente. «La decisión es únicamente de ámbito deportivo», agrega cuando le consultan si la ausencia del madridista se debe a una presunta mala convivencia con Gavi. «No pretendo que todos sean amigos, pero sí exijo compañerismo y el comportamiento fue exquisito en la anterior convocatoria», explica. Un argumento que suena parecido al «si no se llevan, que se lleven», que utilizó en su momento Vicente del Bosque para zanjar la polémica entre Piqué y Sergio Ramos en la selección. Argumenta De la Fuente, además, que nunca ha defendido que los 26 de la primera lista fueran sus 26 de siempre y está seguro de que Ceballos volverá a la Roja. Como han vuelto otros tan sorprendentes como Juan Bernat o Rodrigo Moreno.

«Cada contexto es diferente. Ahora tenemos dos partidos que valen un título y el escenario que se plantea para esta concentración es el que es», dice el seleccionador. «No se hacen cambios de manera caprichosa, se hacen valorando, analizando y este proceso no tiene nada que ver con una fase de clasificación», añade.

En la lista destaca la vuelta de veteranos como Jesús Navas y Jordi Alba, veteranos de la época gloriosa de los títulos de la Roja que suman 71 años entre los dos. « Tenemos jugadores que creemos que nos van a dar rendimiento. Nunca ha hablado de edad y son jugadores que nos van a dar rendimiento en este contexto», argumenta el seleccionador sobre la llamada de Alba y de Navas. Y cuando le preguntan por qué hay un sitio para Jesús Navas en la selección y no para Sergio Ramos si tienen los mismos años añade: «Son situaciones diferentes. La de Jesús es un situación diferente. En ese análisis que tengo que hacer mes a mes y competición a competición encaja perfectamente. Nunca he hablado de edad ni de Sergio ni de ningún otro jugador. Traigo a los jugadores que considero válidos para mi proyecto. Sigo eligiendo las piezas que consideramos adecuadas para cumplir el objetivo. Jesús encaja perfectamente. Tiene actitud, tiene experiencia, tiene energía, es campeón de Europa... Tiene muchas cosas que nos encajan perfectamente», asegura el seleccionador.

De la Fuente plantea una convocatoria para el corto plazo, para intentar ganar una competición que le reforzaría en su puesto. «Todo se zanja ganando la Nations League. Sé que es así y que hay gente que por un motivo o por otro tenemos que demostrar más cosas. Pero es que llevo así 40 años, soy un luchador nato», dice el técnico español. «Estoy educado en eso valores de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Sé la responsabilidad que tengo, pero no me limita en el momento de tomar decisiones. Siempre he tenido resultados y sé que se va a repetir ahora también», afirma el entrenador que ya ganó un Europeo sub’19 y otro sub’21 con la Roja, además de una medalla de plata en los Juegos de Tokio.

La selección se refuerza, además, con la presencia de Le Normand, el francés que estrenará su recién adquirida nacionalidad española en la Liga de Naciones.

«Es un grandísimo futbolista. Tiene una trayectoria excepcional, tiene un futuro fantástico en una posición en la que en España no tenemos muchos jugadores de este nivel. Y si no lo ha llamado Francia será porque no lo han visto mucho. Celebro que hayamos podido tener la opción de contar con él porque es un futbolista fantástico y tiene un recorrido importante», destaca De la Fuente.