Joao Félix le gana la partida a Simeone

El Atlético perdió una buena oportunidad para dar un golpe encima de la mesa sacando algún punto de Barcelona porque se encontró con la mejor versión de los de Xavi Hernández y Simeone tardo demasiado en atreverse a salir de su zona de confort. Cuando por fin tomo la decisión de cambiar de sistema, aun viéndose desde el minuto diez que los rojiblancos eran incapaces de detener la superioridad del Barca en las bandas, donde jugaban con una permanente tranquilidad, fue demasiado tarde. El Cholo sólo se decide por el 4-4-2 cuando está obligado a remontar, pero frente a un equipo que atacaba con laterales doblando a los extremos desde el inicio del partido, la mejor manera de defenderse hubiera sido igualando las posiciones sobre el campo. Durante los 60 minutos que el técnico argentino tardo en corregir lo que se veía sobre el verde, el partido lo jugo a sus anchas Joao Félix.

El talento del portugués fue una pesadilla para sus antiguos compañeros, que sólo podían pararle a base de faltas y, aun así, no lograron evitar que fuera el autor del gol que decidió el encuentro. Si la responsabilidad de que el matrimonio del "Minino" y el Atlético no llegase a buen puerto fue tanto del jugador como del entrenador en el partido ambos demostraron al otro que estaban equivocados.

Si Joao Félix hubiera jugado sin balón con la intensidad que lo hizo ante su exequipo, hubiera sido titular para Simeone once veces de cada diez. Es evidente que algo de culpa tiene el Cholo si no ha sido capaz de hacer cuajar en su equipo un talento puro que sabe decidir un partido de esta importancia. Felices cada uno lejos del otro, pero los tres puntos se quedan en Barcelona con gol del chaval. Ahora toca mirar hacia adelante y recuperar sensaciones que en este partido no se han visto. Ahora cobra especial importancia ganar el partido pendiente ante el Sevilla para poder seguir enganchado a la pelea por el título de Liga.