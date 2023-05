Joaquín, del Betis, no se calla para las elecciones de este fin de semana y le responden

Durante mucho tiempo los deportistas de élite escondieron sus preferencias políticas. La mayoría de ellos aún lo hacen, porque no quieren perder el apoyo de aficionados que no piensen como ellos. Pero los hay que rompieron ese silencio y opinan acerca de temas de actualidad, aunque saben que eso suele provocar una tormenta digital de reproches, sea lo que sea lo que digan.

Joaquín, del Betis, ya ha anunciado que se retira esta temporada, que le quedan dos partidos para dejar atrás el fútbol y está pensando en su partido de homenaje. Es decir, ya puede prescindir de corsés, aunque nunca ha tenido muchos. Así que no se ha cortado y sin problemas, en las redes, ha mandado su apoyo para las elecciones autonómicas y locales de este fin de semana. Así Joaquín Sánchez ha mostrado su apoyo públicamente a Germán Beardo, candidato del PP en El Puerto de Santa María (Cádiz), localidad de la que ya es alcalde desde junio de 2019.

"Germán, querido amigo, aquí estoy para mandarte un abrazo y sobre todo para felicitarte como alcalde de El Puerto por estos últimos cuatro años que dios quiera que sean muchísimo más, no tengo ninguna duda", asegura Joaquín en el vídeo. "Chapó por ti. Los que te conocemos sabemos la ilusión que le has puesto y el trabajo que, de alguna manera, has puesto cada día para levantar cada día a El Puerto y ponerlo donde se merece y también por devolverle la ilusión a todos los portuenses y a todos los que nos sentimos enamorados de nuestra tierra", continúa en un apoyo casi sin matices. Como si fuera un fan, que él tan bien conoce, del alcalde de El Puerto. Acaba el vídeo mandándole un abrazo. "Así que desde aquí te quería mandar un fuerte abrazo, mis felicitaciones y que como te he comentado antes ojalá sean muchísimos años más. Gracias amigo, todo la suerte del mundo".

Ha sido el propio German Beardo quien ha compartido el vídeo en sus redes.

"Joaquín Sánchez GRACIAS A TI POR TANTO. ¡Te quiero pisha! Tú sí que eres ejemplo y referente para todos nosotros, y no sólo por llevar el fútbol y #ElPuerto a lo más alto sino sobre todo por ser como eres y cuidar de tu gente. ¡MÁS GRANDE! GRACIAS de corazón", ha contestado en Twitter. Y ha continuado: "por confiar en mí y en mi equipo para seguir con el cambio de rumbo, para que podamos luchar y darlo todo por El Puerto con la MAYORÍA NECESARIA que lo hará posible. ¡Contigo siempre! Un abrazo enorme y te veo pronto".

Y como no podía ser de otra manera, las redes han polemizado por el apoyo de Joaquín al alcalde del PP. Aunque la mayoría de las reacciones no se muestra nada asombrada de las preferencias ideológicas del mito verdiblanco. Más o menos, dicen, lo veían venir.