Jodie Hall-McAteer y "Key West", un binomio en plena evolución

La cita más destacada del CSIO 3* del Andalucía October Tour fue el Gran Premio Diputación de Cádiz. Con un nivel a la altura de los mejores escenarios europeos se impuso la británica Jodie Hall-McAteer con su eficaz y poderoso "Key West". La amazona del Reino Unido cuajó un primer recorrido impecable y un desempate de vértigo en la pista David Broome, que fue imposible de superar por los trece binomios restantes que habían logrado acceder a la ronda decisiva.

La joven británica es una habitual en los grandes circuitos internacionales, que en Montenmedio mostró la madurez y precisión de una amazona en plena evolución. "Key West", un entero de diez años hijo de "Otangelo" y "Phin-Phin", propiedad de Ruth Dowie, se mostró fresco y ágil ambos recorridos. Hall-McAteer marcó pronto el ritmo del desempate, con una fluidez que transmitía seguridad desde el primer obstáculo y que dejó sin opciones a sus rivales. El suizo Anthony Bourquard con "Fontaineblau Manciais" fue segundo y el canadiense Kyle Timm con "Glamour du Chanu", tercero. Diego Ramos Maneiro fue la mejor representación española al colarse en el desempate. El jinete gallego de categoría sub'25 compite ahora dirigido por Jos Lansink.

El ambiente en Montenmedio fue el de las grandes ocasiones. La pista, impecablemente presentada, ofreció el marco ideal para una jornada de máxima exigencia técnica con alturas de 1,55 metros y un recorrido tan selectivo como equilibrado. "Si hoy Vejer de la Frontera está en el centro del mapa ecuestre mundial, es en gran medida gracias al apoyo decidido de la Diputación de Cádiz y de su presidenta, Almudena Martínez del Junco", comentaba a LA RAZÓN Armando Trapote, miembro del Comité Organizador, al término de la prueba.

El Andalucía October Tour ha alcanzado una madurez que lo sitúa entre los circuitos más prestigiosos de Europa. La competición continuará en Dehesa Montenmedio hasta el domingo. El colofón a este Andalucía October Tour será el CSI 4*, que reunirá a algunos de los mejores binomios del panorama internacional para poner el broche de oro a unas semanas de intensa competición.