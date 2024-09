Jon Rahm, de menos a más y a tres golpes de un "madridista hasta la muerte" en el Acciona Open de España

Jon Rahm sorteó en Madrid los vientos derivados de la borrasca Aitor, aparcó el jet lag que llevaba encima, disimuló que acumulaba varios días sin tocar un palo entre otras cosas por el nacimiento de su tercer hijo, la primera niña, y cerró su primer recorrido en el Acciona Open de España con 68 golpes, tres bajo par. Fue una tarjeta más que digna, a tres golpes del líder Ángel Hidalgo, para las condiciones en las que se estrenaba en la capital. Y el público se mostró entusiasmado casi más con lo que está por llegar que con lo que se presenció en la jornada inaugural del torneo.

Más Noticias Golf Jon Rahm y la multa que le podría suponer competir en el Abierto de España en Madrid

«Lo hubiera firmado antes de empezar», fue la primera reflexión de Rahm mediada la tarde capitalina y después de salir a las 14:00. «Nada más hablar con mis padres y recién llegado a Madrid me dije si hago 75 me siento feliz... He estado medio enfermo, con el pronóstico del viento... fui capaz de poner la bola en juego muchas veces, tirar buenos putts en el 6 y 11 para salvar pares y un gran final con dos birdies. Ha sido duro jugar con este viento, pero solo hice dos bogeys y uno en un par cinco. El birdie del 17 me ha ayudado mucho», comentó el vizcaíno.

El protagonista de la primera jornada, con permiso de Rahm, fue el andaluz Ángel Hidalgo. Hace tres meses logró clasificarse para el Abierto Británico, su primer Major, con una jugada que nunca olvidará en Nicholasville (Kentucky), en el ISCO Championship. Necesitaba un eagle en el último hoyo y lo logró embocando la bola desde más de 100 metros. «Madridista hasta la muerte» como se define en X –antes Twitter– firmó 65 golpes y eso que en el tramo final, en el 16 y el 17, hizo sendos bogeys. Queda comprobar cómo soporta la presión del liderato.

Rahm compartió partido con el campeón de 2023, el francés Matthieu Pavon, y el austríaco Sepp Straka, que ya sabe lo que es ganar dos torneos en el circuito americano. El vasco hizo un bogey en el hoyo tres, pero remontó, volvió a atascarse en el 16 y terminó pletórico con dos birdies. Straka se adaptó pronto a las peculiares condiciones del recorrido en el Club de Campo Villa de Madrid y firmó una tarjeta de 67 golpes (-4), lo que le valió para ser tercero igualado con el francés Julien Guerrier y el inglés Sam Bairstow. Pavon se quedó en -1.

No sólo Ángel Hidalgo estuvo a gran nivel. También Adri Arnaus completó una de sus mejores vueltas del año, con otro -3. El catalán apuntó en la misma dirección que el resto: «Considerando el campo que jugamos y las condiciones que hemos tenido, con vientos de todos los lados, sí que ha sido una de las mejores vueltas en mucho tiempo. He tenido que manejar muchas trayectorias de bola, dejándome buenas opciones en los nueve segundos y estando muy ordenado y concentrado en todo momento».

Otros dos jóvenes españoles, David Puig (22 años) y Luis Masaveu (21), hicieron frente al viento desplegando un buen nivel de juego y terminaron la jornada en -2. Jorge Campillo, segundo mejor español en el ranking mundial (127) tras Rahm, finalizó su recorrido con una vuelta de 70 golpes (-1) y sensaciones muy positivas: «Estoy realmente contento con mi juego, he pegado muy buenos tiros, especialmente en los últimos hoyos, y además he metido varios putts».