Jon Rahm y la multa que le podría suponer competir en el Abierto de España en Madrid

Jon Rahm está inscrito en el Abierto de España, que se disputará del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. El campeón del Abierto de Estados Unidos en 2021 y del Masters en 2023 está dispuesto a jugar en busca de su cuarto título, pero...

El número 14 del mundo y tres veces ganador del torneo aspira a superar a Severiano Ballesteros en el cómputo de victorias y acercarse al récord de cinco de Ángel de la Torre, entre 1916 y 1925, pero se enfrenta a las sanciones del DP World Tour por su participación en el circuito saudí. El vizcaíno tiene como objetivo jugar el año que viene y por cuarta vez la Ryder Cup. Para ser elegible tiene que mantener su membresía en el DP World Tour, lo que le obliga a jugar cuatro torneos del circuito europeo antes de que acabe 2024. De momento sólo ha completado uno, cuando representó a España en los Juegos de París. Se ha inscrito en el Abierto de España, el Alfred Dunhill Links Championship (3-6 de octubre) y el Andalucía Masters (17-20 de octubre). Para jugar en estos torneos el de Barrika puede pagar las multas que ha acumulado por jugar en torneos de la LIV frente a campeonatos del DP World Tour, o recurrir dichas sanciones, lo que podría acarrear una suspensión temporal de su ejecución y le permitiría jugar los campeonatos que necesita.

Rahm tiene la "intención de jugar en España", pero que le "dejen jugar o no es otra cosa". "Sigo hablando con el DP World Tour. Tengo intención de jugar en España. Estoy inscrito en el torneo. Nos inscribimos hace mucho tiempo. Que me dejen jugar o no es otra cosa", afirmó en el club Bolingbrook, escenario entre hasta el domingo de la final individual del LIV Golf. "No me gustan mucho las multas. Creo que ya lo he dicho abiertamente. No tengo intención de pagar las multas, y seguimos intentando hablar con ellos sobre cómo podemos conseguirlo", afirmó Rahm al referirse a las sanciones económicas que implica jugar torneos del DP World Tour al estar integrado en el LIV Golf. "Lo he dicho muchas veces: no voy al Open de España por la gloria ni por nada. Creo que es mi deber con el golf español estar allí, y también quiero jugar en Sotogrande (Andalucía Masters). Llegados a ese punto, casi sería hacerle un flaco favor no sólo a mí, sino al golf español, no dejarme jugar", subrayó el vizcaíno.

"Por eso estamos intentando hablar con ellos para que eso ocurra. También me encantaría jugar el (campeonato) Dunhill. Tengo un buen amigo que me pidió que jugara, y (el organizador del torneo) Johan (Rupert) ha sido un gran embajador del golf. Me encantaría poder jugar todos esos torneos", reveló.

El circuito europeo multó hace dos años con 100.000 libras (unos 117.000 euros) a los golfistas que compitieron en el torneo inaugural de LIV. Esa multa ahora podría verse cuantiosamente aumentada.